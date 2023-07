في تطور لقضية مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، أكد النائب البرلماني اللبناني عن مدينة صيدا أسامة سعد، "تم الاتفاق على وقف اطلاق النار وسحب كافة المسلحين في مخيم عين الحلوة ، وتم الاتفاق مع قيادات الفصائل على تشكيل لجنة للتحقيق بحادثة اغتيال القيادي في حركة فتح أبو أشرف العرموشي على أن تبدأ عملها غدا"وذلك بعد يومين من اشتباكات أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

