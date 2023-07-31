"هناك إجراءات ستتخذها جبهة العمل الفلسطيني، طالب بتسليم المتورطين بعملية الاغتيال إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية"

في تطور لقضية مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، أكد النائب البرلماني اللبناني عن مدينة صيدا أسامة سعد، "تم الاتفاق على وقف اطلاق النار وسحب كافة المسلحين في مخيم عين الحلوة ، وتم الاتفاق مع قيادات الفصائل على تشكيل لجنة للتحقيق بحادثة اغتيال القيادي في حركة فتح أبو أشرف العرموشي على أن تبدأ عملها غدا"وذلك بعد يومين من اشتباكات أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

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وجاءت تصريحات أسامة سعد مباشرة بعد انتهاء الاجتماع مع قادة الفصائل الفلسطينية في المخيم، حين لفت إلى أن "هناك إجراءات ستتخذها جبهة العمل الفلسطيني، طالب بتسليم المتورطين بعملية الاغتيال إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية"

واندلعت اشتباكات عنيفة، السبت المنصرم، في عين الحلوة، (أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأكثرها كثافة سكانية) بين عناصر من حركة فتح وآخرين ينتمون إلى مجموعات إسلامية متشددة. وقد أسفرت بداية عن مقتل عنصر من المجموعات الإسلامية، قبل أن يقتل قيادي في حركة فتح وأربعة من رفاقه الأحد في كمين محكم.

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حيث ارتفعت إلى 5 حصيلة قتلى الاشتباكات التي وقعت في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوبي لبنان، أمس الأحد، وكان من بينهم المسؤول في حركة "فتح"، أبو أشرف العرموشي، الذي تقول حركته إنه تعرض لكمين من طرف متشددين.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، تم التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، لكنه لم يحل دون وقوع مناوشات محدودة طوال الليل ازدادت حدتها الإثنين، وفق مراسل فرانس برس في مدينة صيدا، حيث يقع المخيم.

ومن جهتها أشارت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية إلى "ارتفاع وتيرة الاشتباكات" التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة، وتتركز من ناحية حي الطوارىء الذي يعتبر معقلاً للمجموعات الإسلامية المتشددة.