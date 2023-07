وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت: "تقويض الصمود الوطني يمكن أن يقوض أمن البلاد"

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في اجتماع مغلق للجنة الشؤون الخارجية والأمن في تل أبيب، اليوم الاثنين، إن "الضرر الناجم عن الإنكار محدود نسبيا والجيش الإسرائيلي قادر على القيام بأي مهمة"وتابع هناك"ضررًا يلحق بالمرونة الوطنية بسبب الانقسام العميق وقد يتحول هذا إلى هجوم على أمن البلاد"وحذر قائلاً: "نحن في وضع يمكن أن ينفجر فيه على جميع الجبهات"

وأشار غالانت في الاجتماع الذي حضره قادة المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وقائد العسكريين ، ورئيس قسم العمليات، الجنرال عوديد باسيوك، الذين سلطوا الضوء على الجهود المبذولة للحد من ظاهرة توقف الخدمة الاحتياطية، إلى أن "الجيش يتصرف على أنه عملية عسكرية - تقييمات منتظمة للوضع"