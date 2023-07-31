وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت: "تقويض الصمود الوطني يمكن أن يقوض أمن البلاد"

وزير الأمن الإسرائيلي: "نحن في وضع يمكن أن ينفجر فيه على جميع الجبهات"

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في اجتماع مغلق للجنة الشؤون الخارجية والأمن في تل أبيب، اليوم الاثنين، إن "الضرر الناجم عن الإنكار محدود نسبيا والجيش الإسرائيلي قادر على القيام بأي مهمة"وتابع هناك"ضررًا يلحق بالمرونة الوطنية بسبب الانقسام العميق وقد يتحول هذا إلى هجوم على أمن البلاد"وحذر قائلاً: "نحن في وضع يمكن أن ينفجر فيه على جميع الجبهات"

وأشار غالانت في الاجتماع الذي حضره قادة المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وقائد العسكريين ، ورئيس قسم العمليات، الجنرال عوديد باسيوك، الذين سلطوا الضوء على الجهود المبذولة للحد من ظاهرة توقف الخدمة الاحتياطية، إلى أن "الجيش يتصرف على أنه عملية عسكرية - تقييمات منتظمة للوضع"

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في الأسبوع المنصرم ، تطرق رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هيرسي هاليفي، إلى الجدل الدائر حول خطة التغييرات القضائية. وقال "يجب أن نجمع جنود الاحتياط الأعزاء علينا، للمساهمة في أمن البلاد. حتى أولئك الذين اتخذوا قرار عدم الظهور، فإن تساهل يحتاجون إليكم"وتابع "معا فقط سنحمي المنزل. سنقوم بالتدريب والاستعداد والعمل معا. سنختار الوقوف بحزم في مواجهة تحديات هذا الوقت المعقد. لدينا مسؤولية كبيرة."