إسرائيل: 15 قاضيا في المحكمة العليا سيناقشون الالتماسات المقدمة ضد إلغاء "بند المعقولية"

أثار التصويت، الذي قاطعته المعارضة، احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل لا تزال مستمرة. تعهد قادة الاحتجاجية بمواصلة النضال ضد التشريع المثير للجدل

سيستمع قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيًا إلى الالتماسات ضد إلغاء "بند المعقولية"، التشريع الذي أقره التحالف الحكومي في الكنيبست الأسبوع المنصرم والذي يحد من المراجعة القضائية لقرارات الحكومة، وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ المحكمة العليا التي يترأس فيها جميع القضاة الخمسة عشر جلسة استماع مقررة في 12 سبتمبر/أيلول الوشيك،

ومن المقرر عقد الجلسة في الساعة العاشرة صباحًا (بالتوقيت المحلي) في 12 سبتمبر /ايلول المقبل، حيث سيستمع القضاة إلى سبعة التماسات على الأقل ضد قانون المعقولية الذي أقره البرلمان الإسرائيلي الأسبوع المنصرم.

مشروع القانون هو جزء من خطة الإصلاح القضائي للتحالف والتي تحد من مراجعة المحكمة للقرارات الحكومية. وأثار التصويت، الذي قاطعته المعارضة، احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل لا تزال مستمرة. تعهد قادة الحركة الاحتجاجية بمواصلة النضال ضد التشريع المثير للجدل سواء في الشوارع أو في المحاكم.

وفي السياق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ما زالت تحاول التوصل إلى إجماع واسع حول هذه القضية مع المعارضة، وفي وقت سابق من أمس الأحد دعا زعيم المعارضة يائير لبيد إلى تجميد جميع التشريعات المتعلقة بالإصلاح لمدة 18 شهرا حتى يعود حزبه يش عتيد إلى المفاوضات مع الائتلاف.

للأسبوع الثلاثين على التوالي يستمر الاحتجتاج ضد خطة "التعديلات القضائيّة" الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ويعتبرونه مناهضا للديمقراطية. حيث خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء السبت المنصرم، للتظاهر في جميع أنحاء البلاد.