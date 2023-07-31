إسرائيل تعتزم بناء جدار أمني على الحدود الأردنية "وسط تهديد إيراني متزايد"

غالانت"إيران والتنظيمات الإرهابية تعتبر الضفة الغربية نقطة ضعف وتوجه الكثير من الموارد هناك بهدف توجيه الهجمات"،

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الإثنين، أن إسرائيل ستقيم جدارا أمنيا على الحدود مع الأردن، لمنع تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية، مشيرا إلى أن "إيران كثفت جهودها لنقل الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية الفلسطينية"جاء ذلك حديثه في المناقشة المغلقة للجنة الشؤون الخارجية والأمن.

وقال يوآف غالانت: "نحن ندرك زيادة تورط إيران في محاولات نقل أسلحة وجمع معلومات استخبارية في الضفة الغربية"، وأضاف أن "إيران والتنظيمات الإرهابية تعتبر الضفة الغربية نقطة ضعف وتوجه الكثير من الموارد هناك بهدف توجيه الهجمات"، كما تم إحباط محاولة تهريب أسلحة الأسبوع المنصرم على الحدود الأردنية، ومعظم تفاصيلها محظورة. من النشر.

نوقشت فكرة بناء جدار أمني على الحدود الإسرائيلية الأردنية، على غرار تلك التي أقيمت على الحدود مع مصر وقطاع غزة، منذ بضع سنوات. ومع ذلك، ونظرًا لقضايا التمويل والأولويات الأخرى، لم يتم تنفيذ المشروع.