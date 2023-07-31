سلاح البحرية الإسرائيلي في تدريب مشترك مع الأسطول الخامس الأمريكي

التدريب العسكري المشترك سيتواصل على مدار اسبوعين سيتم خلاله على التدرب على مهمات خاصة

انطلق اليوم الأحد تدريب عسكري مشترك بين مقاتلي وحدة "سنفير" في سلاح البحرية الإسرائيلي مع نظرائهم من الأسطول الخامس الأمريكي والذي سيتواصل على مدار أسبوعين، حيث سيتدرب الجانبان على المراقبة وتحديد المواقع في المجال البحري، فحص مركبات، سيناريوهات إنقاذ، تدريب مشتركة للسيطرة على مركبات والاستجابة لحوادث تفجيرية.

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مقاتلو الوحدة للمهام تحت الماء سيتدربون الى جانب نظرائهم الأمريكيين على الغوص المشترك، وتحديد موقع الضربة البحرية والقضاء عليها وتحييدها من استخدام المركبات المأهولة تحت الماء عن بعد، الى جانب التدريب على التخريب، ستجري الفرق تدريبات على انقاذ مع إستخدام وسائل خاصة.

كما سيجري كلا الجيشين اجتماعات تعليمية بمجال الطب البحري، تحت الماء وطب الطوارئ.

الحديث يدور عن تدريب كبير، يشكل فرصة للتعلم المشترك، مراجعة التعاون الاستراتيجي والعملياتي، تقوية الحوار المشترك بين السلاحين، رفع مستوى الكفاءة التشغيلية ودفع الشراكات الإقليمية لاحباط التهديدات في المنطقة.