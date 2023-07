سلاح البحرية الإسرائيلي في تدريب مشترك مع الأسطول الخامس الأمريكي

انطلق اليوم الأحد تدريب عسكري مشترك بين مقاتلي وحدة "سنفير" في سلاح البحرية الإسرائيلي مع نظرائهم من الأسطول الخامس الأمريكي والذي سيتواصل على مدار أسبوعين، حيث سيتدرب الجانبان على المراقبة وتحديد المواقع في المجال البحري، فحص مركبات، سيناريوهات إنقاذ، تدريب مشتركة للسيطرة على مركبات والاستجابة لحوادث تفجيرية.

