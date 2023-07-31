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اعتقال خمسة مشتبهين تسللوا الى إسرائيل عن طريق الأردن

i24NEWS

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جزء من الحدود الإسرائيلية الأردنية يتم مشاهدتها من خلال سياج من الأسلاك الشائكة من الباقورة، في وادي الأردن.
AP / Raad Adayleh 2020 ©جزء من الحدود الإسرائيلية الأردنية يتم مشاهدتها من خلال سياج من الأسلاك الشائكة من الباقورة، في وادي الأردن.

وكان اعلنت في البلدات الاسرائيلية المجاورة لموقع الحدث عن حالة طوارئ

تسلل سبعة مشتبهين صباح اليوم الى إسرائيل عن طريق الحدود الأردنية، وذلك بعد أن رصدتهم ابراج المراقبة الليلة، حيث تم في أعقاب ذلك استدعاء جنود الجيش الإسرائيلي الى المكان، والذين بدورهم قاموا بعملية مطاردة واعتقلوا خمسة من المشتبهين والذين لم يكونوا مسلحين، وبعد تحقيقات أولية اتضح وجود مشتبهين آخرين كانوا برفقتهم والذين فروا من القوات الأمنية وعادوا الى الأردن. 

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 وتم الاعلان في البلدات الإسرائيلية المجاورة عن حالة طوارئ. المشتبون نقلوا الى تحقيقات القوات الأمنية، حيث اتضح أن الحديث يدور عن باحثين عن عمل ولا يوجد مخاوف أمنية منهم, وبعد انتهاء التحقيق معهم أعيدوا الى الأردن. 

ويشار الى أنه يوم الاثنين الماضي نجحت عدة وحدات عسكرية إسرائيلية بإحباط عملية تهريب وسائل قتالية في منطقة غور الاردن ، ونقلت المعطيات للتحقيق بها من جانب القوات الأمنية

وذكر مسؤولون أمنيون أن الحدود بين إسرائيل والاردن تحولت لنقطة ضعف بكل ما يتعلق بتهريب الوسائل القتالية والأسلحة من الأردن، الى تجار أسلحة فلسطينيين في الضفة الغربية، ولا يتواجد جدار حدودي في المنطقة يساهم بمنع هذه العمليات.  

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