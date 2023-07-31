وزير الخارجية الإسرائيلية :"اتفاق تطبيع مع السعودية حاليا الأقرب من أي وقت مضى"

وزير الخارجية الإسرائيلية يقول إنه توجد مصلحة أمريكية واضحة لإبرام مثل هذا الاتفاق الذي تسعى الولايات المتحدة لإبرامه

تطرق وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين مساء اليوم في مقابلة الى التقدم في الاتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية لإبرام صفقة أمنية تشمل تطبيعا للعلاقات مع إسرائيل.

وقال كوهين خلال المقابلة مع N12 إن "إسرائيل حاليا الأقرب من أي وقت مضى من اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية". وأضاف "النافذة الزمنية أمامنا هي حتى شهر آذار/مارس من العام القادم، حيث ستنجر الولايات المتحدة حينها الى معركة إنتخابية", وتابع كوهين قائلا إنه "توجد مصلحة أمريكية واضحة" لإبرام الاتفاق. وقال إن "التقارب بالعلاقات بين ايران والسعودية هو استعراض".

وخلال التطرق الى امكانية استجابة إسرائيل الى الطلبات التي وضعتها السعودية والتي تشمل الموافقة على انتاج طاقة نووية سلمية، تجميد البناء في المستوطنات والتقدم بالمفاوضات مع الفلسطينيين، الوزير تهرب ولم يجب وقال "ليس من الصواب الدخول حاليا الى مفاوضات". واضاف "القضية الفلسطينية ليست عائقا للسلام، والذي أثبتناه في اتفاقيات إبراهيم".

وكشف مقال الخميس الماضي للصحفي توماس فريدمان في "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس دفع اتفاق أمني مع ولي العهد السعودي، يشمل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وذكر فريدمان إنه في حال قام بايدن بدفع اتفاق من هذا القبيل، سيكون مشروطا "بتنازلات إسرائيلية للفلسطينيين والتي تبقي امكانية حل الدولتين على الطاولة".