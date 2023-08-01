رئيس زامبيا لـ i24NEWS : "نريد علاقات من شأنها أن تقدم قيمة لإسرائيل وزامبيا"

ماكيندي:"التعاون الاقتصادي مع إسرائيل مهم بشكل خاص لزامبيا وسط الديون الضخمة التي تدين بها الدولة للصين"

قال الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما، أمس الاثنين خلال زيارته للقدس لـ i24NEWS إن بلاده تسعى إلى توثيق العلاقات مع إسرائيل "من أجل تحقيق المنافع المتبادلة"وتابع"إن زامبيا تريد العمل مع اسرائيل لاقامة علاقات تحقق قيمة لاسرائيل والشعب الاسرائيلي وزامبيا والشعب الزامبي في كثير من المجالات".

وفي حديثه أكد ماكيندي على أن "خبرة إسرائيل في مجال الري التي يمكن أن تكون مفيدة للغاية للدولة الواقعة في جنوب إفريقيا"واضاف "التعاون الاقتصادي مع إسرائيل مهم بشكل خاص لزامبيا وسط الديون الضخمة التي تدين بها الدولة للصين. قبل شهر واحد فقط ، دخلت زامبيا في صفقة لإعادة هيكلة الديون مع العديد من البلدان، بما في ذلك إسرائيل"

وفي السياق وفي وقت سابق من أميس الإثنين التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيره الزامبي ستانلي كاكوبو في القدس، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وترسيخ مكانة إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي وعلى الساحة الإقليمية. كما اتفقا خلال الاجتماع على تعزيز تعاونهم في مجالات الطب والاتصال والزراعة والثقافة من خلال توقيع اتفاقية إطارية بين البلدين.

ومن المتوقع أن سيستضيف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغالرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما، اليوم الثلاثاء، حيث سيعقدان اجتماعًا دبلوماسيًا،بما في ذلك سيحضر هيشيليما مأدبة عشاء رسمية في مقر الرئيس.