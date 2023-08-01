وثائق رفعت عنها السرية تكشف نقلا عن غولدا مئير أنها فكرت في "إقامة دولة فلسطينية"

غولدا مئير "سيكون من الضروري إتاحة الفرصة لعرب الضفة الغربية لتحقيق تقرير المصير في مرحلة لاحقة، متى يناسبنا ذلك".

كشفت وثائق رفعت عنها السرية نشرتها صحيفة "هآرتس'' الإسرائيلية، أمس الإثنين، أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية الأسبق غولدا مئير،بحثت إقامة دولة فلسطينية. في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1970، وأثارت غولدا مئير هذا الاحتمال مع العديد من الوزراء في ذلك الوقت، بمن فيهم وزير الأمن الإسرائيلي موشيه ديان ووزير التعليم إيغال ألون.

وبالتالي، شكل هذا تراجعا عن تصريحاتها في العام السابق، عندما أعلنت أن "الفلسطينيين غير موجودين". وقالت خلال اجتماعها مع وزرائها، بحسب الوثائق، "سيكون من الضروري إتاحة الفرصة لعرب الضفة الغربية لتحقيق تقرير المصير في مرحلة لاحقة، متى يناسبنا ذلك". بعبارة أخرى، "ستكون هناك دولة أخرى إلى جانب إسرائيل ".

وعلى الرغم من الإشارة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل، إلا أنها رفضت مع ذلك فكرة أن تكون القدس عاصمتها. وفي السياق ذهب إيغال ألون إلى حد مقارنة إعلان إسرائيلي نهائي لحق الفلسطينيين في دولة بـ "وعد بلفور" عام 1917 ، الذي سمح فيه البريطانيون بإنشاء دولة يهودية.

وفي السياق اختلف وزير التعليم الأسبق إيغال ألون، الذي لم ينكر وجود الشعب الفلسطيني، مع غولدا مئير حول احتمال قيام دولة عربية إضافية على حدود إسرائيل، وفقًا للوثائق التي كشفت عنها صحيفة "هآرتس" ، لم يكن يؤيد إنشاء دولة فلسطينية، بل كان يؤيد معاهدة سلام أكثر عمومية تسمح بمناقشة مختلف الخيارات الممكنة لاحقًا"