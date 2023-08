كشفت "كتائب القسام" بعد عام من العملية بأن جيش العدو سحب جثة أحد مجاهدي القسام الذي كان يرتدي زياً عسكرياً مماثلاً للجيش الإسرائيلي ظنا منه أنه غولدن

كشف موقع الحدث الثلاثاء معلومات جديدة حول عملية أسر الضابط الإسرائيلي هدار جولدن عام 2014 مستقياً المعلومات من موقع كتائب القسام.

تدعي حماس وفق الرواية التي نشرتها اليوم بمناسبة مرور 9 أعوام على حملة الجرف الصامد أو "العصف المأكول" وفق التسمية الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي اختطف جثة من الميدان على أنها لجندي إسرائيلي لكنه فهم بعد ساعتين أنه يحتفظ بدل ذلك بجثة مقاتل عزالدين القسام بزي عسكري إسرائيلي.

https://twitter.com/i/web/status/1686168991239454723 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وجاء على موقع القسام: " "في مثل هذا اليوم تمر ذكرى اختفاء الضابط الصهيوني "هدار جولدن"، خلال معارك اليوم الـ 26 من حرب عام 2014، بعد تصدي مجموعة من كتائب القسام لقوة صهيونية توغلت بعمق يزيد عن كيلومترين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة". ويتابع المصدر ان القوات الإسرائيلية توغلت ليلا مستغلةً الحديث عن وقف إطلاق النار الإنساني المفترض- بعمق يزيد عن كيلومترين شرق رفح، وتم التصدي لها في المكان.

https://twitter.com/i/web/status/1686269929295613952 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي كشف مستفيض تمت الإشارة إلى أنه "بدأ الاشتباك قرابة الساعة السابعة صباحاً أي قبل وقت دخول التهدئة المفترضة، بينما قامت طائرات العدو ومدفعيته بصبّ نيرانها على المدنيين بعد الساعة العاشرة صباحاً في خرقٍ فاضحٍ لهذه التهدئة بحجة قيام العدو بالبحث عن جنديٍ مفقودٍ".

وتابعت: "وخلال تلك الفترة أكد القسام أنه لا علم له بموضوع الجندي المفقود ولا بمكان وجوده أو ظروف اختفائه".

وكشفت "كتائب القسام" بعد عام من العملية بأن "جيش العدو سحب جثة أحد مجاهدي القسام الذي كان يرتدي زياً عسكرياً مماثلاً للجيش الصهيوني، وهو الشهيد وليد مسعود، أحد أفراد المجموعة التي اشتبكت مع جنود العدو شرق رفح".

وأكدت أن الجيش الإسرائيلي سحب جثة مسعود، على أنه الضابط هدار جولدن ولذلك تأخر ساعتين بالرد. مضيفة أن اسرائيل لا تجرؤ أن تخبر العالم عن سبب تأخر الجيش بالهجوم ساعتين بعد عملية الأسر وتذرعت بانقطاع الاتصال.

أشارت "القسام" خلال مهرجان انطلاقة حركة "حماس" الـ35 عن بندقية تحمل الرقم (42852351) اغتنمت أثناء عملية أسر الضابط هدار جولدن.

في تموز من العام المنصرم، أعلن الناطق العسكري لحركة حماس أبو عبيدة في بيان أنه خلال عملية "حارس الأسوار" العام الماضي قامت إسرائيل "بقصف أحد المواقع ما أسفر عن مقتل أحد عناصر وحدة الظل التابعة لحماس واصابة ثلاثة آخرين والذين قاموا بحراسة أحد الجنود الذين تحتجزهم حركة حماس". وتوجه البيان مخاطبا الإسرائيليين "حكومتكم تكذب".

ورد شقيق غولدين، تسور غولدين على البيان بالقول: عقيدة حماس - الكذب! سيدفع حماس ثمن غال يعلى كل لحظة اللي أخوي موجود عندهم".

تصر الفصائل الفلسطينية في غزة ومعها الوكالات الإعلامية على اعتبار الضابط غولدين أسيرا محتجزا في حين أكدت قيادات الجيش مقتل القائد قبل اختطاف جثمانه من قبل مقاتلي حماس.

JACK GUEZ (AFP) قُتل هدارغولدين في 1 أغسطس 2014 أثناء خدمته في الجيش الإسرائيلي

كانت والدة غولدين قد انضمت إلى الرئيس الإسرائيلي يستحاك هرتسوغ في الولايات المتحدة، كجزء من جهودها لإعادة جثة ابنها. وسافرت سابقًا إلى الفاتيكان، لطلب مساعدة البابا.

التقت عائلات عدد من الإسرائيليين الأسرى في غزة بالبابا فرانسيس في الفاتيكان في كانون الأول (ديسمبر) 2022 ، لرفع الوعي الدولي بالجنود والمدنيين المحتجزين لدى حماس. ورافق المجموعة سفير إسرائيل في الفاتيكان ودبلوماسيون آخرون رفيعو المستوى.

https://twitter.com/i/web/status/1686282852994842624 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

الملازم غولدين والرقيب أورون شاؤول هما الجنديان الإسرائيليان اللذان تحتجزهما حماس. وفيما بعد انضم إلى لائحة الأسرى في القطاع كل من أفيرا منغيستو وهشام السيد.

خلال مراسم الذكرى السنوية التاسعة للجنود الذين قتلوا في عملية الجرف الصامد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قدرة إسرائيل على الرد على التهديدات أصبحت "أقوى بما لا يقاس" منذ العملية.