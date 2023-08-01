ستة إصابات في عملية إطلاق نار في مستوطنة معالية ادوميم بينهما اثنين في حالة خطيرة
وقال صاحب محل بالقرب من مكان الحادث كان شاهد عيان على إطلاق النار: "رأيت المنفذ يركض ببندقية وقتلوه، وكان يرتدي سترة مثل سترة موظف البلدية".
أصيب ست اسرائيليين بجروح أحدهم حالته صعبة واثنين منهما بجروح متوسطة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار في مستوطنة معالية أدوميم شرقي مدينة القدس، وتم تحييد المنفذ من قبل مدني كان هناك، وقالت نجمة داود الحمراء إن "الجريحين يعالجان على الفور وهما في حالة وعي تام".
في وقت الحادث، الذي لا يزال يُصنف على أنه هجوم عدائي مشتبه به، وسيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في تقييم مسبق للوضع في القيادة المركزية.
وأعلنت نجمة داوود الحمراء انه يوجد خمس اصابات أحدهما رجل بسنوات الأربعين من عمره توصف اصابته بأنها خطيرة، وأربعة آخرين اصيبوا بصورة متوسطة، ونقلوا جميعا الى مستشفى شعاريه تسيدك في مدينة القدس.
وقال صاحب محل بالقرب من مكان الحادث كان شاهد عيان على إطلاق النار: "رأيت المنفذ يركض ببندقية وقتلوه، وكان يرتدي سترة مثل سترة موظف البلدية".