وقال صاحب محل بالقرب من مكان الحادث كان شاهد عيان على إطلاق النار: "رأيت المنفذ يركض ببندقية وقتلوه، وكان يرتدي سترة مثل سترة موظف البلدية".

أصيب ست اسرائيليين بجروح أحدهم حالته صعبة واثنين منهما بجروح متوسطة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار في مستوطنة معالية أدوميم شرقي مدينة القدس، وتم تحييد المنفذ من قبل مدني كان هناك، وقالت نجمة داود الحمراء إن "الجريحين يعالجان على الفور وهما في حالة وعي تام".

في وقت الحادث، الذي لا يزال يُصنف على أنه هجوم عدائي مشتبه به، وسيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في تقييم مسبق للوضع في القيادة المركزية.

Chaim Goldberg/Flash90 عملية إطلاق نار في معاليه أدوميم

وأعلنت نجمة داوود الحمراء انه يوجد خمس اصابات أحدهما رجل بسنوات الأربعين من عمره توصف اصابته بأنها خطيرة، وأربعة آخرين اصيبوا بصورة متوسطة، ونقلوا جميعا الى مستشفى شعاريه تسيدك في مدينة القدس.

Chaim Goldberg/Flash90 عملية إطلاق نار في معاليه أدوميم

وقال صاحب محل بالقرب من مكان الحادث كان شاهد عيان على إطلاق النار: "رأيت المنفذ يركض ببندقية وقتلوه، وكان يرتدي سترة مثل سترة موظف البلدية".