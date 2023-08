سلاح الجو الإسرائيلي يعلن عن تجربة ناجحة لمنظومة دفاعية لحماية السفن من ضربات صاروخية

أعلن سلاح الجو الاسرائيلي صباح اليوم عن استكمال تجربة ناجحة للمنظومة DESEAVER Mk-4، والتي ستوفر الحماية للسفن الإسرائيلية من هجمات صاروخية. المنطومة التي طورتها شركة "البيت" تعتبر الجيل الرابع في منظومات إطلاق وسائل الخداع وتشويش الصواريخ.

