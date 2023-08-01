سلاح الجو الإسرائيلي يعلن عن تجربة ناجحة لمنظومة دفاعية لحماية السفن من ضربات صاروخية

هذه المنظومة الصاروخية صورتها شركة "البيت" وهي قادرة على مواجهة عدد من التهديدات تصل من اتجاهات مختلفة بنفس الوقت

أعلن سلاح الجو الاسرائيلي صباح اليوم عن استكمال تجربة ناجحة للمنظومة DESEAVER Mk-4، والتي ستوفر الحماية للسفن الإسرائيلية من هجمات صاروخية. المنطومة التي طورتها شركة "البيت" تعتبر الجيل الرابع في منظومات إطلاق وسائل الخداع وتشويش الصواريخ.

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وبحسب البيان الصادر، المنظومة توفر قدرات حماية "ناعمة" من خلال الحرب الألكترونية. الحديث يدور عن منظومة قادرة على مواجهة عدة تهديدات في المقابل، التي تصل من عدة اتجاهات بنفس الوقت، وهي تندمج مع المنظومات القتالية للسفن الإسرائيلية.

وقال المدير العام للشركة اورن صباغ "نجاح التجارب هو دليل إضافية على ضمان أمان تكنولجيتنا والقدرات الدفاعية المتقدمة التي طورتها ألبيت، من تهديدات جديدة ومتطورة".

ويشار الى أنه قبل شهر ونصف، كشفت شركة رفائيل عن تطويرها صاروخ جديد "Sky Spear" قادر على الوصول الى مسافة أطول، ويمتلك قدرات أدق,بفضل رأس كهرو -مغناطيسي متطور، للصاروخ قدرات دقيقة عالية، قادرة على ضرب مواقع إطلاق نار معادية قبل اطلاقها النار, الصاروخ يمكن استخدامه كسلاح جوي أو كمعترض في منظومة دفاعية متحركة، مثل القبة الحديدية.