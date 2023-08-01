وقال في وصيته انه لا ينتمي لأي حزب وقال في وصيته "أنا لله وحده لا شريك له"، وتم تحييد من قبل جندي في حرس الحدود

منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي مدينة القدس التي وقعت ظهر اليوم بالقرب من المجمع التجاري في المستوطنة، والتي أسفرت عن إصابة ستة بينهم اثنين توصف حالتهما بالخطيرة، هو مهند مزارعة، شاب (20 عاما) من بلدة العيزرية القريبة من معالية أدوميم.

ولدى مزارعة تصريح للعمل فقط في معاليه ادوميم، وتم تشغيله من قبل المركز الجماهيري في معاليه ادوميم وهو المكان الذي يعمل فيه والده منذ 25 عاما.

وقبل تنفيذه العملية، بعث رسالة صوتيه الى عائلته، اقتبس فيها عدد من الآيات القرآنية وقال إنه "ينصح كل محبيه وأصدقاءه بالصلاة، وقال لا تتركوا الصلاة أو الجهاد، ان باركني الله واستشهدت ودفنتموني، لا ترفعوا قبري ولا تكتبوا اسمي علىه القبر،اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم" وأضاف :"ولا تشيعو جُثماني باي أحزاب فانا لله وحدهُ لا شريك له ".

وتم تحييد مزارعة من قبل جندي في حرس الحدود كان في طريقه الى صالون حلاقة في المنطقة. وكان مزارعة أطلق النار في البداية نحو فرع "بورغرسبر" في المكان، وواصل طريقه الى المصالح الأخرى في المركز التجاري- وحاول الهرب الى الشارع المقابل عبر الأشجار لكن تم تحييده

ويشار الى أن حركة حماس باركت العملية، ووصفها المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع بأنها "عملية إطلاق النار البطولية في معاليه أدوميم بالقرب من مدينة القدس المحتلة". وقال إنها "دفاعا عن المسجد الأقصى وردا على اقتحامات المستوطنين وتنفيذ احتفالات تلمودية في ساحاته وعلى خطة الحكومة بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى".

وباركت الجهاد الاسلامي بدورها ايضا العملية واشارت الى أنهم :"يباركون العمل البطولي الذي قام به جندي المقاومة الفلسطينية. وإن هذا رد طبيعي على الاعتداءات على المسجد الأقصى".

وزير الأمن القومي ايتمار بن عفير صرح عند حضوره موقع العملية وقال :"سمعت الضابط الذي قام بتحييد الإرهابي، تأثرت جدا، هذا بالضبط ما نريده. التحرك الفوري، التصميم ، تحييد ونشاط سريع جدا، اتمنى الشفاء العاجل للجرحى" وأضاف "دمج المواطنين، المقاتلين ورجال الشرطة الذين يدافعون عن إسرائيل هو الدمج الصحيح، وهذه هي السياسة التي أقودها في وزارتي- توزيع قدر الإمكان أسلحة للمواطنين. نحن ممتنون للضابط ، إنه لأمر جيد لشعب إسرائيل قتل أكبر عدد ممكن من الإرهابيين

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