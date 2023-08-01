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الضفة الغربية: محاولة طعن في محطة حافلات قرب الخليل وتحييد المنفذ

i24NEWS

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صورة توضيحية / منظر لمستوطنة يهودية في جنوب جبل الخليل
Moshe Shai/Flash90صورة توضيحية / منظر لمستوطنة يهودية في جنوب جبل الخليل

أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة طعن في محطة حافلات بالقرب من الخليل دون وقوع إصابات. وتم تحييد المنفذ الفلسطيني الذي أراد طعن جنود الجيش.

أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة طعن في محطة حافلات بالقرب من الخليل دون وقوع إصابات. وتم تحييد المنفذ الفلسطيني الذي حاول طعن الجنود الإسرائيليين.

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وتأتي محاولة الهجوم في الوقت الذي أطلق فيه فلسطيني النار على مجموعة من الإسرائيليين في معاليه أدوميم في وقت سابق يوم الثلاثاء ، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص قبل "تحييد" ضابط شرطة حرس الحدود الذي لم يكن خارج الخدمة ، حسبما ذكرت الشرطة الإسرائيلية.

وأعلنت نجمة داوود الحمراء انه يوجد ست اصابات أحدهما رجل بسنوات الأربعين من عمره توصف اصابته بأنها خطيرة، وأربعة آخرين اصيبوا بصورة متوسطة، ونقلوا جميعا الى المستشفى.

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