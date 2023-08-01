مباحثات هاتفية بين الرئيس الإيراني وسلطان عمان تهدف لتوسيع التعاون بين البلدين

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن الجانبان بحثا أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران ومسقط إلى مستويات أعلى.

أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع سلطان عمان هيثم بن طارق، وبحث الجانبان سبل توسيع التعاون القائم بين البلدين.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن الجانبان بحثا أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران ومسقط إلى مستويات أعلى، وسط تأكيد على الرغبة بتوسيع التعاون القائم بينهما.

كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية تهم البلدين.

وأعرب الرئيس الإيراني لسلطان عُمان، عن تقديره لحسن نية سلطنة عمان في دفع عجلة الاتفاقيات إلى الأمام.

واستعرض إبراهيم رئيسي وهيثم بن طارق، مستجدات تقدم وثائق التعاون الموقعة خلال الزيارات المتبادلة لقادة البلدين.