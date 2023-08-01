الجيش الإسرائيلي : "نحن جاهزون لأي تحد" وسط توترات مع حزب الله على الحدود اللبنانية

وقال غوردين للمشاركين في الحفل: "يواصل العدو عبر الحدود التخطيط لكيفية المساس بسيادة دولة إسرائيل وتحسين قدراتها في محاولة لتهديد أمن سكانها".

أكد قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي الجنرال أوري جوردين، اليوم الثلاثاء، في احتفال أن الجيش الإسرائيلي "جاهز لأي مواجهة" وسط تصاعد التوترات مع حزب الله عبر حدود اللبنانية.

وقال غوردين للمشاركين في الحفل: "يواصل العدو عبر الحدود التخطيط لكيفية المساس بسيادة دولة إسرائيل وتحسين قدراتها في محاولة لتهديد أمن سكانها".

وأكد "أي شخص يريد تجربتنا من الخارج سيعرف أنه سيجدنا جاهزين لأي تحد وجاهز لأي سيناريو لأن قوتنا تكمن في وحدتنا وشعبنا الممتاز".

وخلال الحفل ، تم منح شهادات امتياز للوحدات والهيئات والمسؤولين تقديراً لمساهمتهم في الحفاظ على أمن سكان شمال إسرائيل.

وتابع جوردين، "التميز له وجوه كثيرة، وكثير من الأشخاص الذين يقفون وراءه. إنكم أيها المتميزون العلامة الصحيحة لنا، واسحبونا على خطىكم. وسنواصل الحفاظ على الحدود الشمالية - القوات النظامية والاحتياطية ، بهدف ضمان أمن سكان الشمال ”.