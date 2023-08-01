نتنياهو :"الجيش الإسرائيلي قوي وبكفاءة تامة، أيضا الاقتصاد قوي "

جاء هذا خلال تقييم أمني أجراه بحضور وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت واللذان عقبا ايضا على عملية معاليه ادوميم

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم زيارة الى مقر قيادة المركز وصرح بعد نقاش لتقييم الوضع الأمني إنني "كما أرى الحيش الإسرائيلي في كفاءة تامة، ليس فقط الجيش الإسرائيلي متين، ايضا الاقتصاد متين" ، وتطرق ايضا خلال زيارته المشتركة مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت الى عملية معالية ادوميم وقال "دعم ايجابي لأولئك الذين ايضا في وقت العطلة يهاجمهون العدو ويقتلونه كما يستحق".

وقال نتنياهو "الجيش الاسرائيلي قوي ، الاقتصاد الإسرائيلي قوي، وسيبدو المجتمع والديموقراطية الإسرائيلية أقوى. اريد أن أبشركم بأنني أعمل على مدار الساعة مع آخرين على الحل. أنهيت لتوي تحديث مع وزير الأمن، رئيس هيئة الأركان، قائد المنطقة وأيضا المقاتلين. وأذكركم بأنه حتى الآن كل من قتل إسرائيليين- قمنا بمحاسبته. إنه مزيج من الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، والكثير الكثير من الحيلة والالتزام".

وأضاف نتنياهو :"أود أن أشيد بضابط حرس الحدود الذي تحرك فورا، وعمل بتصميم وسرعة وأجهز على المخرب في معاليه أدوميم، أنا بالتأكيد أقدر هذا. كما أرى، الجيش الإسرائيلي بكفاءة كاملة- هذا صحيح لكل التحديات في كل الجبهات. أود أن أخبركم أن الجيش الإسرائيلي ليس قويا فحسب ، انما الاقتصاد قوي أيضا".

وأضاف وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت :"أود أن أشكر الضباط والمقاتلين على نشاطهم المتواصل، المتماسك، المتفاني من أجل أمن إسرائيل، بدونهم لم نكن نصل لأي مكان. اقول هنا بالصورة الأوضح. من يمس بجندي أو مواطن سوف نحاسبه وسنرسله الى السجن أو المقبرة".

وتابع غالانت:"اتمنى الشفاء التام للمصابين في عملية معاليه ادوميم وتحياتي لكل اولئك الذين يكونون بحياتهم الاعتيادية، وقت العطلة، جنود حرس الحدود يهاجمون العدو ويقتلونه كما يستحق. حين تتم مهاجمة مدنيين فإنهم يشكلون حاجزا بين السكان الذين تم مهاجمتهم والمخربين وهذا أمر جيد".

Amos Ben Gershom/GPO رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يجري تقييما أمنيا بحضور القادة الأمنيين

AMOS BEN GERSHOM/GPO رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن يوآف غالانت

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