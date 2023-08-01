السعودية تدعم اليمن بـ 1.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة

وتابعت الوكالة أن هذا الدعم بـ"بتوجيهات وحرص من الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السعودية أكدت تقديم دعم إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار بهدف سد عجز موازنة حكومته، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها اليمن.

وقالت الوكالة إن هذا الدعم السعودي، "انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي اليمني".

وتابعت الوكالة أن هذا الدعم بـ"بتوجيهات وحرص من الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وأشارت إلى أن هذا "دعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، مضافاً إلى ما قدمته السعودية سابقاً من دعم اقتصادي وتنموي، وإيماناً من حكومة المملكة بدورها في دعم الشعب اليمني الشقيق ورفع المعاناة عنه"

من جهته، قال وزير المالية اليمني سالم بن بريك في تصريح: "إن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار يعكس حرص واهتمام المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية، ومساندة الحكومة اليمنية فيما يخدم الشعب اليمني في مختلف المحافظات".