حصرياً i24NEWS: أسرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس

بمناسبة صدور الكتاب، حظيت i24NEWS بشرف إجراء مقابلة مع فايس وغرونشتاين، حيث ذكرا خلالها المفاوضات واعتماد قانون نقل السفارة الأمريكية إلى القدس على أساس الحزبين

كيف ولماذا تم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في عام 2018؟ يلقي كتاب فارلي فايس وليونارد جرونشتاين الجديد "لأنه عادل وصحيح: القصة الخلفية غير المروية لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس" الضوء على الجوانب المختلفة للحدث .

بمناسبة صدور الكتاب، حظيت i24NEWS بشرف إجراء مقابلة مع فايس وغرونشتاين، حيث تطرقا خلالها المفاوضات واعتماد قانون نقل السفارة الأمريكية إلى القدس على أساس الحزبين.

يكشف كتابهم أيضًا عن حكايات من وراء الكواليس وأسرار حول كيفية نقل السفارة، بما في ذلك أصل مشروع القانون، والمنطق التوراتي لتبريره، وقرار الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، وتأثيره على إسرائيل والولايات المتحدة.

ويقدم الكتاب أيضًا شهادات غير منشورة من عدة شخصيات، بما في ذلك الحاكم مايك هوكابي والسناتور السابق جو ليبرمان والبروفيسور آلان ديرشوفيتز.

وقال فايس لـ i24NEWS "في كتابي، أروي ما حدث أثناء سن هذا القانون، من أصوله التوراتية إلى يومنا هذا، من خلال القانون العام والنضال السياسي من أجل القدس " .

وأشار إلى أن "قانون سفارة القدس ... يعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ، ويطالب بأن تبقى المدينة غير قابلة للتجزئة ، ويوفر الأموال لنقل السفارة الأمريكية إلى هناك".

نصح فايس السناتور الأمريكي جون كيل بشأن إنشاء قانون سفارة القدس لعام 1995 ، وشارك شخصيًا في نقل السفارة ، وكان حاضرًا عند افتتاحها في عام 2018.

وقال جرونشتاين ، المحامي المتقاعد ، لـ i24NEWS، "لقد بدأنا طرح فكرة هذا الكتاب في عام 2020 مع فارلي لأن لدينا مصلحة مشتركة في إسرائيل والتاريخ والسياسة، وأردنا أن نجمعها جميعًا في مشروع مشترك".

وأضاف "جون كيل ليس يهوديًا ومع ذلك فقد أصدر قانونًا لصالح إسرائيل. كان ذلك مهمًا جدًا بالنسبة له ، لذلك حاولنا أن نوضح بأكبر قدر ممكن سبب أهمية هذا القانون وما هي العملية التي أدت إلى إقراره. "

Boruch Len - Lens Photo World LLC Farley Weiss.

وكان نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس بمثابة وعد حملته ترامب، لكن قرار نقلها يعود في الواقع إلى أكثر من 20 عامًا.

وقال فايس إن العملية استغرقت عقدين لأن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون كان يعارض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة حتى لا "يعيق فرص تحقيق سلام إسرائيلي فلسطيني".

نقطة تحول في تاريخ إسرائيل

"إن نقل السفارة إلى القدس هو حدث غير عادي في التاريخ. عندما يكون لديك واحدة من أقوى الدول في العالم تعترف بحق اليهود في أرض القدس، وتحرك سفارتها بعد 2000 عام من المنفى، وتربح كل معارك سياسية لتحقيقها لتكون اول دولة تعترف بالقدس عاصمة لها .. فهذا مرض بالضرورة ".

لذلك كان من المهم بشكل خاص بالنسبة لنا وضع هذه اللحظة التاريخية على الورق ".

خلال افتتاح السفارة في القدس في 14 مايو/ايار 2018 ، أدرك فايس أنه كان عليه أن يجمع في كتاب كل عناصر اليوم الذي لا يُنسى. "كان الأمر مؤثرًا للغاية ، أتذكر أننا صلينا على الفور."

"السلام سيأتي من القدس"

و قال جرونشتاين، "أكد السفير (الأمريكي آنذاك) لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أن السلام سيأتي من القدس. وبالتالي ، كان هذا القانون بداية لتقارب معين بين البلدين لصالح مبادرات السلام ، التي تتطور أكثر اليوم بفضل إلى اتفاقيات أبراهام ".

وفقًا لفريدمان، الذي يشهد في الكتاب ، يمثل الكتاب "قراءة أساسية لفهم كامل لماذا تعتبر القدس ، ويجب أن تظل دائمًا ، العاصمة غير المقسمة للدولة اليهودية الأبدية ".

وتابع غرونستين: "يجب أن يكون مفهوماً أيضاً أن الرابطة غير القابلة للكسر التي توحد إسرائيل والولايات المتحدة مفيدة للعالم بأسره ، خاصة مع تهديد النظام الإيراني".

"العلاقات بين الدولة اليهودية والولايات المتحدة يجب أن تكون أكثر قوة ، الغالبية العظمى من الأمريكيين مؤيدون لإسرائيل ، حتى اليوم في ظل إدارة ديمقراطية."

Leonard Grunstein Leonard Grunstein

فايس وغرونشتاين متفائلان للغاية بشأن مستقبل العلاقات الإسرائيلية الأمريكية ، على الرغم من معارضة حكومة بايدن الأخيرة لسياسات معينة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح القضائي المثير للجدل .

واختتم فايس بالقول: "نعتقد أن هذا الكتاب الجديد يمكن أن يساهم حقًا في مستقبل العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة لأنه يعيد الحقيقة بشأن الحقائق التاريخية، ويثبت أنه مفيد في مكافحة معاداة السامية".

كما أنها أداة مهمة تلقي الضوء بشكل شامل على فهم قضايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، ويجب أن تكون موجودة في الجامعات الأمريكية لتقليل الأكاذيب المنقولة عن تاريخ إسرائيل.