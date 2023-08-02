قائد الحرس الثوري: "أعداء إيران يخططون للفتنة"

وقال الجنرال سلامي في مؤتمر لقادة قوات الباسيج شبه العسكرية في طهران إن "العدو تعرض لهزيمة ساحقة في احتجاجات العام الماضي التي وصفت بأنها "أعمال شغب"

حذر قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، أمس الثلاثاء، من أن أعداء إيران يخططون لـ "الفتنة" قبل ذكرى احتجاجات العام السابق، بحسب تقارير واردة من إيران .

وقال الجنرال سلامي في مؤتمر لقادة قوات الباسيج شبه العسكرية في طهران إن "العدو تعرض لهزيمة ساحقة في احتجاجات العام الماضي التي وصفت بأنها "أعمال شغب"، وأضاف أن "هؤلاء الأعداء لن ينجحوا في إثارة الفتنة بسبب "استعداد ويقظة" الجمهورية الإسلامية. وبحسب قوله "الحل لهذه المؤامرات هو المنع".

كما سلط الضوء على الدور الحاسم لقوات الباسيج والحرس الثوري خلال احتجاجات العام الماضي الحاشدة التي "وقفت مع الشعب وكشفت مؤامرات العدو وحققت النصر ببراعة ومثابرة"

ووصف اللواء سلامي احتجاجات العام الماضي بأنها "أخطر وأخطر معركة عالمية ضد الجمهورية الإسلامية".

بدأت الاضطرابات بعد وفاة مهسا أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا ، توفيت في 16 سبتمبر/أيلول من العام السابق بعد اعتقالها بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة التي فرضها النظام على النساء.

وأدت حملة الحكومة القمعية على الاحتجاجات إلى مقتل المئات ، بمن فيهم أفراد من قوات الأمن ، فضلاً عن آلاف الاعتقالات.