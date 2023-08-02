وأضاف البيان "إننا نشعر بقلق عميق إزاء ارتفاع مستويات العنف في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة وندين جميع أعمال العنف".

قال مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الولايات المتحدة تدين "بشكل قاطع" الهجوم العدائي الذي وقع أمس الثلاثاء في مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية والذي أسفر عن إصابة ستة أشخاص.

وبحسب البيان الذي نُشر على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: "إننا ندين بشكل قاطع الهجوم الذي وقع اليوم في معاليه أدوميم والذي أسفر عن إصابة ست أفراد على الأقل".

وأضاف البيان "إننا نشعر بقلق عميق إزاء ارتفاع مستويات العنف في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة وندين جميع أعمال العنف".

وأصيب ست اسرائيليين بجروح أحدهم حالته صعبة واثنين منهما بجروح متوسطة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار في مستوطنة معالية أدوميم شرقي مدينة القدس، وتم تحييد المنفذ من قبل مدني كان هناك، وقالت نجمة داود الحمراء إن "الجريحين يعالجان على الفور وهما في حالة وعي تام".

Chaim Goldberg/Flash90 Terror shooting attack in Ma’aleh Adumim

ومنفذ العملية هو مهند مزارعة، شاب (20 عاما) من بلدة العيزرية القريبة من معالية أدوميم، ولديه تصريح للعمل فقط في معاليه ادوميم، وتم تشغيله من قبل المركز الجماهيري وهو المكان الذي يعمل فيه والده منذ 25 عاما.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء، عن إحباط محاولة طعن في محطة حافلات بالقرب من الخليل دون وقوع إصابات. وتم تحييد المنفذ الفلسطيني الذي حاول طعن الجنود الإسرائيليين.