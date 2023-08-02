الحرس الثوري يكشف عن سفن مزودة بصواريخ خارقة يصل مداها الى 600 كيلومتر

لم يتم الكشف عن معلومات اضافية حول هذه الصواريخ الخارقةـ، الا أنها تأتي على ضوء التوتر مع الولايات المتحدة

على خلفية التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة في الخليج العربي، كشفت سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الايراني اليوم عن سفن جديدة مزودة بصواريخ خارقة يصل مداها الى 600 كيلومترا، جاء هذا بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" غير الرسمية الايرانية.

ولم يتم تقديم معلومات إضافية عن الصواريخ لكن نقل عن قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الايراني، علي رضا تنكسيري يصرح إن الخطوة تأتي "بسبب الحاجة للدفاع عن الخليج".

وقال القائد العسكري الايراني الكبير إن "الخليج الفارسي تابع لكافة دول المنطقة" وأضاف "هذه الدول يجب أن تكون حذرة للغاية وتمنع نفسها من ارتكاب أخطاء والتعاون مع مؤامرات الدول الأخرى".