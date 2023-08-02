الضفة الغربية: انباء عن إصابة طفيفة في عملية إطلاق نار بالقرب من نابلس

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيحاي أدرعي، في بلاغ أولي عن عملية اطلاق نار بالقرب من مفرق حمرا في الأغوار حيث تقوم القوات الإسرائيلية بملاحقة المشتبه فيهم.

وأدت العملية إصابة إسرائيلية بصورة طفيفه في وجهها جراء شظايا زجاج سيارتها.

كان تقاطع غور الأردن مسرحا لهجوم عدائي وحشي آخر في 7 أبريل/شباط الماضي، قتل فيه ثلاث نساء من عائلة دي.