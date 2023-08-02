السلطات الأردنية تعلن اعتقال إسرائيلي حاول التسلل الى اراضيها

لم يتم الاعلان عن هوية الاسرائيلي الذي اعتقلته السلطات الاردنية ولا المنطقة التي اعتقل بها

اعتقلت قوات الأمن الأردنية مواطنا إسرائيليا اجتاز الحدود من المنطقة الجنوبية بصورة "غير قانونية"، جاء هذا بحسب ما نقلته وسائل إعلامية أردنية، وبحسب التقارير، اعتقلت قوات حرس الحدود الأردنية الإسرائيلي وتقوم بالتحقيق معه.

ولم يقدم التقرير أية تفاصيل حول هوية الشخص، ومن أي جاء أو في أي مكان وقعت عملية اجتياز الحدود.

ويشار الى أن عدة حوادث مشابهة وقعت في السابق، وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مواطنا إسرائيليا اجتاز الحدود مع الأردن وتمت إعادته بعد التحقيق معه.