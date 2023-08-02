إسرائيل: يائير لبيد يطالب الشرطة باحترام المتظاهرين المناهضين لخطة الإصلاح القضائي

لبيد:" "ستكون كارثة إذا أصبحت الشرطة، في دولة إسرائيل، أداة في يد مجرم مُدان، تُستخدم لتنفيذ سياسات عنيفة وغير ديمقراطية"

طلب زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، بعد ظهر اليوم الأربعاء، من مفوض الشرطة كوبي شبتاي أن يأمر الشرطة باحترام المشاركين في الاحتجاجات الكمناهذة لخطة الإصلاح القضائي، بعد سلسلة من الحوادث العنيفة.

جاء طلب لبيد في سلسلة من المنشورات على موقع "إكس" بـ "احترام مئات الآلاف من المواطنين الذين يعبرون عن حقوقهم الديمقراطية، وعدم استخدام القوة والتحقيق والاعتقال ".

وفي السياق كتب لبيد في صحيفة ناشيونال: "ستكون كارثة إذا أصبحت الشرطة، في دولة إسرائيل، أداة في يد مجرم مُدان، تُستخدم لتنفيذ سياسات عنيفة وغير ديمقراطية لوزير الأم القومي ايتمار بن غفير" وأضاف أن "الشرطة يجب أن تتصرف بنضج ومسؤولية وأن تتجاوز رغبة الوزير في ملء مستشفى إيخيلوف بالجرحى".

لطالما دعا وزير الأمن القومي إلى "عدم التسامح مطلقا مع الفوضويين" خلال المظاهرات التي أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص منذ بدء الاحتجاجات.

إلى جانب خراطيم المياه التي تستخدمها الشرطة في كثير من الأحيان لتفريق المتظاهرين ، تم استخدام "الظربان"، وهو سائل أصفر اللون ، لأول مرة الأسبوع المنصرم.