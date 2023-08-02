تقرير: بريطانية تعرضت للاغتصاب من قبل إسرائيليين في اليونان

تمكنت من مغادرة المنزل للذهاب إلى أقرب مركز شرطة، حيث فتحت الشرطة تحقيقا ضد المشتبه به. وذكرت الصحيفة أن الإجراءات القانونية قد بدأت ضد الشاب.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأربعاء، أن بريطانية تبلغ من العمر 21 عاما ادعت أنها تعرضت للاغتصاب في أثينا على يد شاب إسرائيلي أثناء إجازتها، وقدمت الشابة شكاية للشرطة اليونانية وقالت بأن ثلاثة من "أصدقائها" قاموا بتصويرها أثناء الاغتصاب الذي وقع في منزل الشباب الإسرائيلي"وتابعت بأنها التقت بالشاب في ملهى ليلي، الخميس المنصرم، في العاصمة اليونانية في حفل ثم اعتدى عليها.

وأضافت أنه خلال الاغتصاب ظهر ثلاثة من صديقاتها والتقطوا لها صورا، وبعد صراعها مع الشاب، تمكنت من مغادرة المنزل للذهاب إلى أقرب مركز شرطة، حيث فتحت الشرطة تحقيقا ضد المشتبه به. وذكرت الصحيفة أن الإجراءات القانونية قد بدأت ضد الشاب.

وكانت المحكمة القبرصية العليا، قد ألغت في يناير/كانون الثاني من عام 2022، حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ صدر قبل عامين في قبرص ضد بريطاني أدين باتهامات باطلة باغتصاب سياح إسرائيليين.