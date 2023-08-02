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تضارب الأنباء حول حادث مقتل الجنود المصريين الثمانية في العريش ومخاوف من عودة داعش

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صورة مأخوذة من منشور نشرته الصفحة الرسمية للناطق باسم الجيش المصري على فيسبوك في 8 ديسمبر / كانون الأول 2020 يظهر جنديًا من الجيش المصري أثناء عمليات في الصحراء
EGYPTIAN DEFENCE MINISTRY / AFPصورة مأخوذة من منشور نشرته الصفحة الرسمية للناطق باسم الجيش المصري على فيسبوك في 8 ديسمبر / كانون الأول 2020 يظهر جنديًا من الجيش المصري أثناء عمليات في الصحراء

ضابط مصري سابق يقول عبر قناته في يوتيوب إن سرايا بيت المقدس هي المسؤولة عن مقتل العسكريين المصريين الثمانية

لا زال الغموض يكتنف حيثيات مقتل ثمانية عسكريين مصريين في مقر الأمن الوطني في مدينة العريش شمالي سيناء الأحد، وأثارت القضية ضجة وتكهنات في مواقع التواصل الاجتماعي حول خلفية الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

https://twitter.com/i/web/status/1686724335027867648

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ونقلت "العربي الجديد" نقلا عن مصادر محلية بأن عددا من الموقوفين في زنازين مقر الأمن الوطني تمكنوا الأحد من الوصول الى غرفة السلاح وإطلاق النار في ممراته، وصعدوا الى السطح مستخدمين سلاحا ثقيلا وأطلقوا النار على ساحات المقر ما أدى الى وقوع عدد كبير من القتلى. 

هذه المصادر أوضحت أن مقر الأمن الوطني يقع داخل "المنطقة الخضراء" وهي أكثر المناطق تحصينا في شمال سيناء ومن الصعب الوصول اليها، وذكرت أنه بالتزامن مع الحدث انقطعت خدمات الانترنت عن غالبية مناطق شمال سيناء للحفاظ على عدم تسريب معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن دوت أصوات الرصاص في "المنطقة الخضراء". 

وعلى صعيد متصل مع حيثيات الحادث ، كشف الضابط المصري السابق في جهاز أمن الدولة هشام صبري، عبر قناته في يوتيوب عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالهجوم الذي لا زالت تفاصيلة غامضة وغير معروفة، وقال إنه استنادا الى معلومات مطلعة، تقف "سرايا بيت القدس" الموالية لداعش وراء الهجوم الخطير.  

وبحسب معلوماته فإن "10 سيارات نصف نقل محملة بما يقرب من 100 عنصر من الجماعات المسلحة في سيناء اقتحمت مقر الأمن الوطني بالعريش لتحرير 3 عناصر من جماعة سرايا بيت المقدس، وقال إن هذه العناصر "نجحت بالفعل في هزيمة 4 مجموعات من الأمن المركزي واحتلال المقر لساعات ، ثم خرجت بعد تحرير العناصر التابعة لها، وأخذ كل الملفات وأجهزة الكمبيوتر داخل مقر الأمن الوطني، كما قاموا باختطاف ضابط أمن دولة ورهائن أخرى من العساكر والأمناء". 

وأشار الى أن العقيد محمد مؤنس الذي قتل في الهجوم على مقر الأمن الوطني بالعريش مع عناصر آخرين ، كان ضمن دفعته في كلية الشرطة وإنه يعرفه منذ أكثر من 20 عاما. 

https://twitter.com/i/web/status/1686343171822039040

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