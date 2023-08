لا زال الغموض يكتنف حيثيات مقتل ثمانية عسكريين مصريين في مقر الأمن الوطني في مدينة العريش شمالي سيناء الأحد، وأثارت القضية ضجة وتكهنات في مواقع التواصل الاجتماعي حول خلفية الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .