تقرير إسرائيلي يحذر من أن إيران تساعد سوريا على تطوير أسلحة كيميائية متقدمة لاستخدامها في المستقبل

لا يمكن استبعاد استخدام حزب الله للأسلحة الكيماوية في المواجهة القادمة مع إسرائيل

في تقرير نُشر يوم الأربعاء، أشار باحثون إسرائيليون إلى أن إيران تساعد سوريا في بناء ترسانتها من الأسلحة الكيماوية والمتقدمة لاستخدامها المحتمل من قبل الجمهورية الإسلامية ووكلائها إضافة إلى روسيا.

استعرض كل من تال بئيري رئيس قسم أبحاث مركز ألما، وخبير الاستخبارات تيدي سابير مثل هذه المزاعم في تقريرهما الخاص بعنوان "خطر الأسلحة الكيميائية أو المتقدمة التي تنتهي في أيدي وكلاء المحور الإيراني".

قال الباحثان إن إيران تركز من خلال مركز الدراسات والبحوث العلمية الموجود في سوريا على تطوير وتصنيع صواريخ دقيقة وقاذفات وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار.

تأسس مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا عام 1971، وهو منظمة حكومية هدفها المعلن هو تعزيز وتوجيه وتنسيق الأنشطة العلمية في سوريا. توظف حوالي 20000 شخص، معظمهم من الباحثين والمهندسين والضباط العسكريين من مختلف التخصصات.

تنتشر مرافق المركز في جميع أنحاء سوريا وتضم مجموعة متنوعة من المعاهد والمصانع والمواقع الصناعية.

وفقًا لبئيري وسابير، يعمل مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا أيضًا كصناعة عسكرية وطنية في سوريا وهو مسؤول عن البحث والتطوير والإنتاج العسكري للأسلحة المتقدمة والكيميائية والبيولوجية والنووية المحتملة.

بالنسبة لإيران، يُنظر إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا باعتباره "محرك نمو لتطوير وإنتاج أسلحة تقليدية حديثة تعتمد على التكنولوجيا الإيرانية على الأراضي السورية"، كما قال بئيري وسابير. وترى طهران أن عمليات المركز تختزل وتحافظ على لوجستيات نقل الأسلحة من إيران، "وهو أمر أكثر أهمية للإضرار / التعطيل والعرقلة".

بعبارة أخرى، يشير التقرير إلى أن مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا هو "جزء لا يتجزأ من البنية التحتية لممر الأسلحة للوكلاء في سوريا ولحزب الله في لبنان، مع منشآت تعمل كـ"مصانع إنتاج "للجماعة الإرهابية" يتم توجيهها والإشراف عليها بواسطة الخبرة الإيرانية ".

وفي الوقت نفسه، يتمتع المركز أيضًا بخبرة وفهم واسعين لتطوير الأسلحة الكيماوية وإنتاجها، كما أشار بئيري وسابير، متهمين الرئيس السوري بشار الأسد بتعزيز وتطوير "قدرات كيميائية واسعة النطاق لتوليد الردع في مواجهة إسرائيل".

على الرغم من أن النظام السوري ادعى أنه قدم جميع أسلحته الكيماوية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كجزء من إجراءات نزع الأسلحة الكيماوية لعام 2013، فقد اتهمت دمشق من قبل هيئات رقابة دولية باستخدام أسلحة كيماوية على مدار 12 عامًا من الحرب الأهلية.

وخلص بئيري وسابير في تقريرهما إلى "تقديرنا أن النظام السوري يمتلك الآن قدرات كيميائية واسعة".

ويعتبر النظام السوري مخزون الأسلحة الكيماوية الذي بحوزته وما يمثله من خطر، ضمانة لبقائه. عند الرغبة، بإمكان المحور الشيعي الراديكالي بقيادة إيران بشكل عام وحزب الله بشكل خاص الاستفادة من هذه القدرة. لا يمكن استبعاد استخدام حزب الله للأسلحة الكيماوية في المواجهة القادمة مع إسرائيل ".