الضفة الغربية: حسين الشيخ يقدم طلبا رسميا للحكومة السورية بزيارة دمشق

بحال تسنى للشيخ الوصول الى دمشق والجلوس مع قادة الفصائل الفلسطينية في سورية قد يعتبر أنه حقق جملة نقاط أمام منافسيه على السلطة داخل حركة فتح

قدّم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ طلبا رسميا للحكومة السورية لزيارة دمشق وفق النشر في الرأي اليوم.

ويتزامن طلب الشيخ المعروف بطموحه لخلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مع التقرير المطول الذي نشرته أمس مجلة فورين بوليسي حول الشيخ افتتحته بحديث لضابط مخابرات إسرائيلي كبير يصف حسين الشيخ بأنه "رجلنا في رام الله".

ووصفت الصحيفة الشيخ بأنه رجل السلطة المقبول إسرائيليا وامريكيا.

وبحال تسنى للشيخ الوصول الى دمشق والجلوس مع قادة الفصائل الفلسطينية في سورية قد يعتبر انه حقق جملة نقاط أمام منافسيه على السلطة داخل حركة فتح، خاصة ان حسين الشيخ ظل بعيدا عن اللقاءات التي أجرتها حركة فتح مع الفصائل الفلسطينية، فضلا عن ان الفصائل حملت الشيخ شخصيا مسؤولية تخريب اتفاق المصالحة الذي عقدته الفصائل مع القياديين الفتحاويين "جبريل الرجوب وروحي فتوح" والذي توصل الى الاتفاق على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وحدد تاريخا لها.

إلا أن الشيخ ظهر معلنا تأجيل الانتخابات وعودة التواصل الأمني مع إسرائيل، ضاربا بالاتفاق عرض الحائط، وفق الرأي اليوم.

قد تعتبر دمشق ان حسين الشيخ مجرد مبعوث من الرئيس محمود عباس، وتتعامل معه وفق الأصول الرسمية خاصة أن العلاقات بين فتح والرئاسة السورية جيدة في حين اختارت حماس الخروج من سورية التي أيدت الانقلاب على النظام السوري.

وقد تختار سوريا أن تنأى بنفسها عن الدخول في لعبة التنافس الفلسطينية الفلسطينية في معركة خلافة محمود عباس، ولا تعطي الشيخ فرصة تسجيل النقاط على حساب اخرين.