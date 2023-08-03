حماس تناشد حزب الله إعادة الهدوء إلى مخيم عين الحلوة في لبنان

وفي الوقت نفسه بحث المسؤول في حركة حماس مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاضطرابات المستمرة

مع استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء الأربعاء برسالة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله دعا فيها "لمحاولة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه".

وشدد هنية في رسالته على أن "السلاح الفلسطيني يجب أن يوجه فقط ضد العدو الصهيوني". وقبل أيام، دعا زعيم حماس إلى تدخل القوات اللبنانية لإعادة الهدوء إلى المخيم "وطرد المسلحين".

وفي الوقت نفسه بحث المسؤول في حركة حماس مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاضطرابات المستمرة. وأكد أن "أي نزاع لن يتم حله إلا من خلال الحوار والتفاهم"، ووعد الأخير "ببذل كل ما في وسعه لوضع حد للتوترات، بالتعاون مع السلطات الفلسطينية".

وتمنّى هنية، وفق بيان لـ"حماس"، التدخّل الإيجابي لإيقاف الاشتباكات الدائرة في المخيّم، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، وقال إنه "يجب أن تبقى المخيّمات عناوين عودة إلى فلسطين".

يوم الأحد الماضي، أفاد مسؤولون أمنيون لبنانيون بمقتل ستة أشخاص في المخيم، بعد تبادل لإطلاق النار بين تنظيمات فلسطينية متناحرة. وارتفعت حصيلة القتلى منذ ذلك الحين إلى 11. استؤنفت الاشتباكات ليل الأربعاء، حيث أفادت قناة الجزيرة بإصابة أربعة أشخاص على الأقل.

مخيم عين الحلوة ، الذي أنشأته اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1948، هو أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويعيش فيه حوالي 50 ألف فلسطيني.