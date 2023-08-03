السعودية والكويت ترفضان مزاعم إيران حول حقل غاز الدرة المتنازع عليه

ووقعت الكويت والسعودية العام الماضي اتفاقية لتطوير الحقل بشكل مشترك، على الرغم من اعتراضات إيران التي وصفت الصفقة بأنها "غير قانونية"

قالت السعودية والكويت في بيان مشترك يوم الخميس إنه "لديهما وحدهما حقوق سيادية كاملة" على حقل غاز متنازع عليه تطالب به إيران أيضا.

كان الحقل البحري، المعروف باسم أراش في إيران والدرة في الكويت والمملكة العربية السعودية، منذ فترة طويلة نقطة محورية للخلاف بين الدول الثلاث. وشدد البيان المشترك المنشور على أن الدولتين الخليجيتين فقط هما صاحبتا الأحقية "باستغلال الثروة في تلك المنطقة".

وأضاف البيان أن "الدولتين وجهتا دعوات سابقة ومتكررة للجمهورية الاسلامية الايرانية للتفاوض" على ترسيم حدودهم البحرية لتسوية القضية. ووقعت الكويت والسعودية العام الماضي اتفاقية لتطوير الحقل بشكل مشترك، على الرغم من اعتراضات إيران التي وصفت الصفقة بأنها "غير قانونية".

أجرت إيران والكويت محادثات غير ناجحة لسنوات عديدة بشأن منطقة الحدود البحرية المتنازع عليها، لكن المحاولات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق باءت بالفشل. وفي وقت سابق يوم الأحد، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن طهران قد تواصل العمل في الحقل حتى من دون اتفاق.

ونقلت وكالة أنباء شانا الرسمية عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قوله إن "إيران ستتابع حقوقها ومصالحها فيما يتعلق بالاستغلال والاستكشاف" للحقل "إذا لم تكن هناك رغبة في التفاهم والتعاون".

وفي الشهر الماضي، دعت الكويت إيران لإجراء جولة أخرى من محادثات الحدود البحرية بعد أن قالت طهران إنها مستعدة لبدء الحفر في الحقل. وبعد أسابيع قليلة، نقلت سكاي نيوز عربية عن وزير النفط الكويتي سعد البراك قوله إن بلاده ستبدأ أيضا "الحفر والإنتاج" في حقل الغاز دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران.