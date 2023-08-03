إسرائيل تعين الشهر القادم موعدا جديدا لنتنياهو لزيارة قبرص بسبب عمليته الجراحية

كان من المقرر أن يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نتنياهو في أنقرة في 28 تموز/يوليو، في زيارة هي الأولى لرئيس حكومة إسرائيلي منذ إيهود أولمرت في عام 2008

من المقرر أن تتم زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المؤجلة إلى قبرص في 3 أيلول / سبتمبر لمدة يومين، بعد تأجيل الرحلة الأصلية بسبب إجرائه جراحة لتنظيم ضربات القلب في 22 تموز/ يوليو.

وبحسب ما ورد تضمنت الرحلة الأصلية اجتماعًا ثلاثيًا بين قبرص واليونان وإسرائيل. كان من المفترض أن يسافر نتنياهو في 25 من الشهر الفائت، لكنه اضطر إلى الإلغاء في اللحظة الأخيرة بسبب الإجراء الصحي غير المتوقع.

وكان من المقرر أن يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نتنياهو في أنقرة في 28 تموز/يوليو، وهي الزيارة الأولى لرئيس حكومة إسرائيلي منذ إيهود أولمرت في عام 2008. ولم يتم بعد تحديد موعد جديد لهذا الاجتماع رفيع المستوى.

وخضع نتنياهو البالغ من العمر 73 عاما، لعملية جراحية في القلب لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب. وبحسب ما قاله أطباؤه من مركز شيبا الطبي في تل هشومير، "نجحت العملية دون مضاعفات" ويمكن لرئيس الوزراء "العودة إلى روتينه اليومي".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في شريط فيديو تم تسجيله قبل العملية: "أشعر بحالة جيدة، لكني أستمع إلى أطبائي".

"أريد أن أشكر الكثيرين منكم الذين سألوا عن صحتي وأشكر الفريق الممتاز في شيبا [المركز الطبي] الذي يرافقني. كما ترون، أنا بخير"، صرح نتنياهو في تحديث بالفيديو بعد العملية.