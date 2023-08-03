رئيس الشاباك السابق ديختر: "عُرِض عليّ منصب وزير الأمن مكان غالانت"

"لكي أكون وزيرا للأمن كان علي أن أقول كلمة واحدة فقط - نعم "

قال وزير الزراعة ورئيس الشاباك السابق الإسرائيلي آفي ديختر للمرة الأولى أنه عُرض عليه استبدال الوزير يوآف جالانت ليكون وزيرًا للأمن، بعد إقالته في مارس بسبب مواقفه من خطة نتنياهو القضائية. وقال في مقابلة في القناة12 "لكي أكون وزيرا للأمن كان علي أن أقول كلمة واحدة فقط - نعم ".

نفى ديختر في المحادثة أن يكون دعمه للإصلاح القانوني يهدف إلى تمهيد الطريق لوزارة الأمن وقال: "سمعت أشياء كثيرة عن نفسي، في الحياة عليك أن تقرر ما إذا كنت ستتأثر بالتضليل والأخبار المزيفة، أو للمضي قدما."

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مارس الماضي، إقالة وزير الأمن، يؤاف غالانت، وذلك في بيان صدر عن ديوان رئيس الحكومة، في أعقاب اعلان غالانت، الذي يطالب من خلاله وقف التشريعات المتعلقة بالتغييرات في جهاز القضاء لإتاحة المجال للتوصل الى تفاهمات واسعة بين الاقطاب السياسية حول الامر.

ونزل ألوف المحتجين إلى الشوارع في تل أبيب والقدس وحيفا ومدن أخرى فور الإعلان عن عزل وزير الأمن يوآف غالانت، وبعد عدة مفاوضات وبعد عطلة الأعياد العبرية أعاد نتنياهو غالانت الى منصبه حتى اليوم.