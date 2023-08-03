"المبلغ المالي الكبير الذي اختفى وانقطاع الاتصال": علامات استفهام حول حادث مقتل العسكريين المصريين بالعريش

منظمة حقوقية تتطرق الى أسباب تأخر السلطات المصرية باصدار بيان رسمي في حين ربطت اعلامية بين مقتل رجل أعمال من العريش والحادث

في ظل التعتيم والغموض الذي يكتنف قضية مقتل العسكريين الثمانية في مقر الأمن الوطني في العريش شمالي سيناء الأحد، تطرقت مؤسسة حقوقية مصرية تنشط في سيناء الى أسباب تأخر صدور الرواية الرسمية حول الحدث، مطالبة بنفس الوقت الافراج عن محتجزين مدنيين معتقلين في مقر الأمن الوطني في العريش "بشكل غير قانوني في مقر احتجاز غير رسمي بمعزل عن أي رقابة قضائية" داخل مقر الأمن الوطني في العريش"، في حين ربطت اعلامية مصرية بين مقتل رجل أعمال وحادث العريش.

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المدير التنفيذي للمؤسسة أحمد سالم تطرق الى تفاصيل الحدث الأحد والمعلومات المتوفرة لدى المؤسسة وقال إن "خدمات الاتصال انقطعت لمدة خمس ساعات الأحد خلال وقوع الاشتباكات منذ الساعة العاشرة صباحا، خلال تلك الفترة انقطع التواصل بين فريق المؤسسة ومصادرها في الميدان، بعد عودة خدمات الاتصال مباشرة ، وصلتنا معلومات مؤكدة عن حصول اشتباك مسلح داخل المقر الأمن الوطني في العريش وأن سيارات الاسعاف وصلت من مستشفى العريش ومقر المطافئ وأن الوضع كان استثنائيا"

وتابع :" بعد اربع ساعات من الهجوم علمنا عن وجود ثلاث جثث وصلت الى مشرحة مستشفى العريش العام وجميعهم ينتمون الى جهاز الشرطة، في نهاية اليوم استطعنا أن نحصي من خلال مصادرنا الطبية في مستشفى العريش العام وصول ثمانية جثث للمشرحة، لكن لم نتمكن من معرفة الأسماء بشكل دقيق يوم الأحد الاثنين تمكنا من تحديد اسماء القتلى وعلمنا عن وجود 20 مصابا آخرين".

واضاف سالم عن حيثيات الحدث وعن المتورطين في الاشتباك قائلا :" توصلت ايضا الى معلومة من خلال مصادرنا في قطاع الاسعاف ومستشفى العريش العام أن الهجوم تم من داخل الأمن الوطني والمنفذين على الأغلب محتجزين غير رسميين داخل الجهاز، لكننا لم نتمكن تأكيد المعلومة"

وعن سبب تأخر صدور الرواية الرسمية عن الحدث حتى الآن :"برأيي تأخر السلطات المصرية بالإعلان عن أسباب الهجوم وتفاصيله يرجع لسببين رئيسيين، الأول شعود الأجهزة المصرية بالحرج الشديد بالإعلان أن الهجوم تم من خلال محتجزين غير رسميين داخل مقر الأمن الوطني، ما يؤكد الرواية التي تقولها كافة المؤسسات الحقوقية ومنظمات الدفاع المدني المصري التي تقول بتقاريرها منذ سنوات أن مقرات الأمن الوطني تستعمل للتعذيب والاحتجاز غير الرسمية، ونحن شخصيا في مؤسسة سيناء لدينا عشرات الحالات التي تم توثيقها مع أسر ضحايا ومعتقلين سابقين، الرواية المصرية لو خرجت بشكل رسمي فإنها ستؤكد هذا بشكل كبير وستضع الحكومة المصرية أمام حرج شديد تنفي كل روايتها السابقة بأن الحكومة لا يوجد لديها معتقلين داخل مقرات رسمية".

والسبب الأخر الذي أورده سالم :"الأمر الثاني، هي وجود معتقلين داخل مقر احتجاز مع وجود أعداد كبيرة من قوات الأمن ، وتمكنهم من القيام بهذا الأمر الذي أوقع عدد كبير من الضحايا هو أمر يدل على هشاشة الإجراءات الأمنية داخل هذا المقر وبالتالي، في ظل إعلان الدولة على لسان رئيس السيسي أكثر من مرة عن انتهاء عمليات الحرب ضد الإرهاب، يتنافى مع الرواية الرسمية التي تحاول الحكومة المصرية التي تروج لها منذ فترة بأن الاستقرار عاد بشكل كبير وبالتالي فإن هذه الأسباب التي تؤخر الإعلان الرسمي حتى الآن".

هل مقتل رجل أعمال مصري بظروف غامضة مرتبطة مع حادثة العريش؟

وفي رواية أخرى عن الحادث ترتبط بحادث مقتل رجل أعمال مصري من العريش عثر عليه مقتولا داخل سيارته في صحراء الإسماعيلية الأربعاء، ويدعى محمد علي السيد السلاموني، الشهير بـ"حمادة سلاموني"، وهو من أبناء نجع سلامون بالعريش بمحافظة شمال سيناء، حيث أكد تقرير الطب الشرعي بعد الفحص والمعاينة وجود كدمات وسحجات وجروح بالجسم.

الاعلامية المصرية سمية الجنايني نقلت عبر قناتها في يوتيوب رواية تربط الحادث في العريش مع مقتل رجل الأعمال السلاموني، والتي نقلت ما يتردد في أوساط أهالي العريش بأن "سبب الاشتباك بالاسلحة النارية الثقيلة في مقر الأمن الوطني بالعريش، والتي أرجعتها الى محاولة (أطراف أمنية متعددة) للحصول على مبلغ مالي نقدي ضخم يقدر بملايين الدولارات موجودة في مقر الأمن الوطني بالعريش".

الجنايني قالت في الفيديو :"إن مبلغا كبيرا بالدولار صودر من رجل أعمال في العريش، وأن المعركة والاشتباك المسلح نشب بين أطراف أمنية بهدف اقتسام المبلغ المالي أو إعادته الى رجل الأعمال مرة أخري، وهو ما يعتبر وفقا للمصادر مرتبط ارتباطا كبيرا بواقعة قتل رجل الأعمال السلاموني الغامضة بعد 3 أيام من الاشتباك المسلح في العريشن بينما لم يعرف بعد مصير الأموال التي تقدر بنحو 25 مليون دولار أميركي".