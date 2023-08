"المبلغ المالي الكبير الذي اختفى وانقطاع الاتصال": علامات استفهام حول حادث مقتل العسكريين المصريين بالعريش

في ظل التعتيم والغموض الذي يكتنف قضية مقتل العسكريين الثمانية في مقر الأمن الوطني في العريش شمالي سيناء الأحد، تطرقت مؤسسة حقوقية مصرية تنشط في سيناء الى أسباب تأخر صدور الرواية الرسمية حول الحدث، مطالبة بنفس الوقت الافراج عن محتجزين مدنيين معتقلين في مقر الأمن الوطني في العريش "بشكل غير قانوني في مقر احتجاز غير رسمي بمعزل عن أي رقابة قضائية" داخل مقر الأمن الوطني في العريش"، في حين ربطت اعلامية مصرية بين مقتل رجل أعمال وحادث العريش.

