أوباما لبايدن في محادثات مغلقة: ترامب أخطر بكثير مما يبدو

أوباما وعد بايدن، خلال غذاء خاص انعقد في البيت الأبيض في حزيران/ يونيو الماضي، بأن يفعل كل ما في وسعه لكي يفوز بولاية ثانية

نبّه الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، الرئيس الحالي جو بايدن، من قوة دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية في 2024، وخاصة أنصاره المخلصين له بشدة، إلى جانب حالة الاستقطاب التي تشهدها الولايات المتحدة.

AP / Gerald Herbert 2020 © جو بايدن - المنافس على الترشح باسم الحزب الديمقراطي للرئاسة الامريكية وكان نائب الرئيس الامريكي السابق اوباما

ووفق صحيفة "واشنطن بوست" فإن أوباما وعد بايدن، خلال غذاء خاص انعقد في البيت الأبيض في حزيران/ يونيو الماضي، بأن يفعل كل ما في وسعه لكي يفوز بولاية ثانية؛ فيما رحب بايدن بعرض أوباما الذي كان نائبا له خلال سنتي 2009-2017.

وأعرب بايدن عن حماسته لتلقي الدعم والمساعدة من كبار الديمقراطيين، خاصة أوباما الذي يعد أبرز قادة الحزب الذي ينتمي له، بعد أن اعترف بأن السباق الانتخابي القادم سوف يكون صعبا للغاية.

لم يُكشف اللقاء للصحافة، إلا بالتزامن مع إعلان نتائج استطلاع للرأي أظهر تقدم الرئيس السابق، دونالد ترامب، بفارق كبير على كافة منافسيه في الحزب الجمهوري في سباق الرئاسة الأمريكية.

AP Photo/Charlie Neibergall, File الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية أيوا ، الولايات المتحدة.

وبحسب المصدر نفسه، قال أوباما إن قدرات بايدن السياسية لا تثير قلقه بقدر نقاط القوة لدى ترامب، بالرغم من القضايا التي تلاحقه، والاتهامات الموجَّهة إليه، والأحكام الصادرة بحقه.

تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" أظهر أن ترامب يتفوق على منافسه الرئيسي في الحزب الجمهوري، حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس بـ37 نقطة.