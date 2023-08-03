تنظيم "داعش" يعلن مقتل زعيمه في اشتباكات في سوريا

"لقد قتل الشيخ رحمه الله بعد مواجهة مباشرة مع هيئة الردة والعمالة في إحدى بلدات ريف إدلب إثر محاولتهم أسره وهو على رأس عمله فاشتبك معهم وقتل متأثرا بجراحه

أعلن تنظيم "داعش" في تسجيل صوتي، اليوم الخميس، عن مقتل زعيمه الرابع أبي الحسين الحسيني القرشي في اشتباكات مع هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في شمال غرب سوريا، وعيّن خلفاً له.

وقال المتحدّث باسم التنظيم أبي حذيفة الأنصاري في تسجيل نشرته حسابات جهادية "لقد قتل الشيخ رحمه الله بعد مواجهة مباشرة مع هيئة الردة والعمالة في إحدى بلدات ريف إدلب إثر محاولتهم أسره وهو على رأس عمله فاشتبك معهم بسلاحه حتى قتل متأثرا بجراحه". ولم يحدد التنظيم متى قتل زعيمه وفي أي منطقة من إدلب تحديداً. ولم يحدد التنظيم متى قتل زعيمه وفي أي منطقة من إدلب تحديداً.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن في نيسان/أبريل "تحييد الزعيم المفترض لداعش، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا".

لكن المتحدث باسم التنظيم المتطرف اتهم هيئة تحرير الشام، التي يعتبرها من أبرز خصومه ويتهمها بالعمل لحساب أنقرة بمقتل زعيمه. وقال إنها سلمت جثته إلى الحكومة التركية.

ومني تنظيم"داعش" الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق ثم في سوريا وخسر كافة مناطق سيطرته.