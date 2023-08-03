إسرائيل: تزايد العمالة بين النساء العربيات والرجال اليهود المتدينين

45 في المئة مقابل 33 في المئة خلال عام 2014 بينما بلغ توظيف الرجال المتدينين اليهود 56 في المئة مقابل 52 في المئة عام 2014

ارتفع توظيف النساء العربيات والرجال اليهود المتدينين بنسبة بلغت عند النساء في الربع الثاني من العام الجاري 45 في المئة مقابل 33 في المئة خلال عام 2014 بينما بلغ توظيف الرجال المتدينين اليهود 56 في المئة مقابل 52 في المئة عام 2014 بحسب تقرير صادر عن المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في وزارة العمل هداس فوكس، إن "زيادة فرص العمل للمرأة العربية جزء من عملية مستمرة. التعليم مقارنة بعام 2010" وتابعت: "نشهد أيضًا زيادة في توظيف النساء العربيات دون تعليم جامعي أو حتى بدون شهادة. هناك تغيير ثقافي في المجتمع العربي يجعل من المقبول أكثر أن تعمل المرأة".

بالنسبة إلى الرجال اليهود المتدينين، تعتقد فوكس "خلال الربعين المنصرمين، شهدنا زيادة في التوظيف. نأمل أن تكون هذه علامة جيدة للمستقبل، لكن لا يمكن تحملها. لا يزال لديهم فجوات في الرياضيات وهذا يجعل الأمر صعبًا للغاية للعثور على وظيفة براتب جيد ".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على زيادة الميزانية بمبلغ 164 مليون شاقل للمدارس الدينية الأرثوذكسية المتشددة (المدارس التلمودية).