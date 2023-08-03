وكالة بيت مال القدس تمدد نطاق مشاريعها لفائدة الأسر الفلسطينية إلى الأحياء المقدسية

"لدعم وتمكين أسر مقدسية بمشاريع إنتاجية صغيرة، لتشمل المناطق الموجودة خلف الجدار، والتي تضم حوالي ثلث العائلات الفلسطينية في مدينة القدس"

أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف، عن توقيع اتفاقية تعاون بينها وبين محافظة القدس،(تبلغ كلفة مشاريع الدعم المنصوص عليها في الاتفاقية 60 ألف دولار في المرحلة الأولى من البرنامج) "لدعم وتمكين أسر مقدسية بمشاريع إنتاجية صغيرة، لتشمل المناطق الموجودة خلف الجدار، والتي تضم حوالي ثلث العائلات الفلسطينية في مدينة القدس"

وأفضى التقارب المغربي الإسرائيلي إلى اتفاق على تنفيذ مشاريع جديدة لفائدة الفلسطينيين من سكان القدس، عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، لكن هذه المرة سيمتد الأمر إلى الأحياء الفلسطينية الموجودة في المناطق التي تقع خلف الجدار الفاصل بين القدس الشرقية والقدس الغربية.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر المحافظة ببلدة الرام، ووقعها عن وكالة بيت مال القدس الشريف، منسق البرامج والمشاريع في القدس، إسماعيل الرملي، وعن المحافظة، نائب المحافظ، عبد الله صيام، "بهدف تمكين ودعم الأسر المقدسية والمرأة في محافظة القدس وتحديدا في الضواحي التي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة" وذلك بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة، محمد الشرقاوي

وشدد الشرقاوي، على "وفاء وكالة بيت مال القدس الشريف بالتزاماتها، وفق توجيهات الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في تنويع مشاريع التنمية البشرية ودعم العائلات المقدسية في جميع مناطق المدينة المقدسة، بما في ذلك مناطق خارج الجدار، بتنسيق وشراكة مع المؤسسات الفلسطينية ذات الاختصاص وعلى رأسها محافظة القدس"

وأفاد المدير المكلف بتسيير الوكالة أن العمل الذي تقوم به محافظة القدس في ظروف صعبة، أحيانا، في خدمة أهل المدينة، يستحق الدعم والمساندة من كل المؤسسات الداعمة، بناء على نموذج يراعي الحاجيات الحقيقية والفئات المحتاجة.

وأشار الشرقاوي إلى نماذج ناجحة من الشراكة والتعاون تربط الوكالة بمؤسسات فلسطينية في القدس جديرة بالاهتمام ويمكن البناء عليها، وذلك لحرص هذه المؤسسات على الالتزام بشروط وبمعايير التعاقد المعتمدة في الوكالة، والتي تراعي خصوصية المدينة وظروف الاشتغال بها.

من جهته، ثمن نائب محافظ القدس، عبد الله صيام، الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس في خدمة المؤسسات في المدينة وفق التوجيهات الخاصة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وأعرب صيام، عن تقديره لمنهجية عمل الوكالة التي تلامس احتياجات الناس وتعمل على تعزيز صمودهم في المدينة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تمهد لمجموعة من الخطوات القادمة في إطار التعاون الدائم والمستمر مع الوكالة، مذكرا أنه جرى الحديث خلال اللقاء مع الوكالة حول سبل تمكين المقدسيين ومؤسساتهم لمواجهة التحديات التي يواجهونها.

وأشار بيان وكالة بيت مال القدس إلى أن "هذه الاتفاقية تأتي في سياق عمل الوكالة ومواصلة أداء واجبها الميداني تحت الإشراف الشخصي للملك محمد السادس، وتبلغ كلفة مشاريع الدعم المنصوص عليها في الاتفاقية 60 ألف دولار، وذلك في المرحلة الأولى من البرنامج"

وكانت الوكالة قد ذكرت في بيان خلال شهر أبريل/نيسان المنصرم، أنها مولت برامج تنشيط مجتمعي ومساعدة اجتماعية وإنسانية بمدينة القدس خلال شهر رمضان، بميزانية تجاوزت 250 ألف دولار، توزعت على 13 جمعية من كل مناطق القدس، وعلى نحو 124 من عائلات الأيتام المكفولين من قبل الوكالة، و500 من العائلات المحتاجة، مع منتسبي ست من المؤسسات الاجتماعية والخيرية، و131 من أذنة (حراس) مدارس القدس، و80 عائلة بوضعية صعبة، بمساهمة من جمعية المركز الثقافي المغربي في القدس.