البيت الأبيض: زيادة وجودنا في مضيق هرمز تستهدف الرد على أي استفزاز إيراني

زيادة الوجود الأميركي في مضيق هرمز تستهدف الرد على أي استفزاز إيراني" مشيرا إلى أنه "تم رصد تهديدات إيرانية هناك وبأن مضيق هرمز حيوي

قال البيت الأبيض في بيان، مساء اليوم الخميس، إن"زيادة الوجود الأميركي في مضيق هرمز تستهدف الرد على أي استفزاز إيراني" مشيرا إلى أنه "تم رصد تهديدات إيرانية هناك وبأن مضيق هرمز حيوي"

وقال أربعة مسؤولين أمريكيين لوكالة أسوشيتيد برس إن "الجيش الأمريكي يخطط لإرسال أفراد مسلحين على متن سفن تجارية تمر عبر مضيق هرمز، في خطوة غير مسبوقة لمنع إيران من الاستيلاء على السفن المدنية ومضايقتها"وتابعوا"لم يتم اتخاذ قرار نهائي وأن المناقشات مستمرة بين المسؤولين العسكريين الأمريكيين وحلفاء أمريكا الخليجيين في المنطقة" وقال مسؤولون إن "البحارة لن يوفروا الأمن إلا بناء على طلب السفن المعنية"

لم تكن الولايات المتحدة قد تجاوزت هذه الزاوية حتى خلال "حرب الناقلات"، التي بلغت ذروتها في معركة بحرية بين البحرية الأمريكية وإيران استمرت يومًا واحدًا في عام 1988، وهي أكبر معركة بحرية على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية. في حين أن المسؤولين قدموا القليل من التفاصيل حول الخطة، إلا أنها تأتي في الوقت الذي كان فيه الآلاف من مشاة البحرية والبحارة على متن السفينة الهجومية البرمائية USS Bataan وسفينة الإنزال USS Carter Hall في طريقهم إلى الخليج الفارسي. يمكن لهؤلاء البحارة والمشاة البحرية القيام بمهمة الحراسة المسلحة في المضيق الذي يمر عبره 20٪ من إجمالي النفط الخام في العالم.