استطلاع إسرائيلي: غانتس يزداد قوة واحزاب الإئتلاق تواصل خسارة المقاعد

وأظهر الاستطلاع خسارة الائتلاف الحكومي الحالي مقعدين ليحصل على 53 مقعدًا ، مقابل 67 لأحزاب المعارضة والأحزاب العربية.

أزهر استلاع اسرائيلي اجرته صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة أن هناك افجوة تزداد بين معسكر الدولة بقيادة بيني غاتس الذي حصل على 30 مقعدًا وبين الليكود الذي حصل على 27، كما وأظهر الاستطلاع خسارة الائتلاف الحكومي الحالي مقعدين ليحصل على 53 مقعدًا ، مقابل 67 لأحزاب المعارضة والأحزاب العربية.

ووفقا للاستطلاع، يحصل الليكود على 27 مقعدا، وتحصل قائمة "الصهيونية الدينية" على 5 مقاعد، كما يحصل حزب "شاس" المتدين على 9 مقاعد، وتحصل قائمة "يهدوت هتوراه" المتدين أيضا على 7 مقاعد و"عوتسماة يهوديت" بقيادة بن غفير على 5رمقاعد.

وأظهر الاستطلاع حصول "المعسكر الوطني" على 30 مقعدا، فيما يحصل "ييش عتيد" على 16 مقعدا، و"يسرائيل بيتينو" على 5 مقاعد، و6 مقاعد لـ"القائمة الموحدة"، في حين يحصل "ميرتس" على 5 مقاعد مثلها للجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير. فيما يفشل حزبي "العمل" و"التجمع" في تجاوز نسبة الحسم.

ويرى غالبية المشاركين في الاستطلاع (36%) ضرورة اعتماد "إصلاح قضائي" بالتوافق بين المعسكرين السياسيين في إسرائيل، فيما يعتبر 15% أن يجب تمرير "الإصلاح القضائي" للحكومة بشكل أحادي الجانب.