توثيق تحركات رئيس الأركان الإسرائيلي مرة أخرى في جولته على الحدود اللبنانية

حزب الله يوثق بالفيديو للمرة الثانية جولة هاليفي عند الحدود الشمالية

في تغريدة كتبها علي شعيب مراسل شبكة المنار التابعة لحزب الله، نُشرت توثيق مدته 20 ثانية شوهد فيه رئيس الأركان في جولة بالمنطقة أمس، وجاءت التغريدة بالعبرية: "نراكم من لبنان". كما نشر المراسل توثيق مماثل في الشهر المنصرم، في جولة أخرى قام بها رئيس الأركان.

https://twitter.com/i/web/status/1687161409065435136 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

أجرى رئيس الأركان الجولة في ظل التوترات على الحدود الشمالية، وزار فرقة "الجليل" (91) برفقة قائد المنطقة الشمالية اللواء أوري غوردين، وقائد الفرقة الملازم أول شاي كلافار. وكجزء من الزيارة ، قام هاليفي بجولة في الحاجز الذي تم بناؤه هذه الأيام على طول الحدود، وتقدمت سرعة بنائه عشرات الكيلومترات في الأشهر الأخيرة.

كما قام الرئيس يتسحاق هرتسوغ بجولة على الحدود الشمالية أمس - وقال: "أنظر عبر الحدود وأرى لبنان ينهار. كلنا نتواصل مع لبنان ونقول للمواطنين اللبنانيين أنتم لا تستحقون ذلك. إيران وحزب الله سيدمرونكم ويفككونكم، نمد أيدينا من أجل السلام ".

يذكر أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) سيجتمع الأحد المقبل. وسيركز على ما وصفها "التهديدات على الجبهة الشمالية".