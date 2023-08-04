وسط نزاع حول حقل غاز: وزير خارجية الكويت يتلقى دعوة لزيارة إيران

أعلنت السعودية والكويت أنهما المالكين الوحيدين لحقل غاز متنازع عليه مع إيران، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب،

وسط توتر حول حقل غان تلقى وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح دعوة لزيارة إيران، يشمل السعودية، بحسب ما أعلنت عنه وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا)

وقالت (كونا) إن سالم عبد الله الجابر الصباح تسلم، أمس الخميس، أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد محمد توتونجي، الذي نقل إليه رسالة من وزير خارجية بلاده حسين أمير عبد اللهيان، تضمنت دعوة لزيارة الجمهورية الإسلامية.

وجاءت الدعوة فيما أعلنت السعودية والكويت أنهما المالكين الوحيدين لحقل غاز متنازع عليه مع إيران، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب، على الحقل البحري، المعروف باسم أراش في إيران والدرة في الدولتين الخليجيتين.

يعود النزاع إلى الستينيات عندما منحت إيران والكويت امتيازات متداخلة في البحر. ووقعت الكويت والسعودية العام الماضي اتفاقا لتطوير الحقل رغم اعتراضات من إيران قالت في يوليو تموز إنها تستعد لبدء الحفر هناك.

وقال وزير النفط الإيراني، الأحد المنصرم، إن طهران قد تواصل العمل في الحقل حتى بدون اتفاق. تقدر احتياطيات الحقل القابلة للاسترداد بنحو سبعة تريليونات قدم مكعب.