إسرائيل: سيتم افتتاح خط ترام في تل أبيب في 18 أغسطس الجاري

سيربط الخط بتاح تكفا ببات يام ويمتد لمسافة تزيد عن 24 كيلومترًا، مع 33 محطة تخدم أيضًا مدن بني براك ورمات غان وتل أبيب.

أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية، أن الخط الأحمر للسكك الحديدية الخفيفة في إسرائيل في تل أبيب سيبدأ العمل رسميًا في 18 أغسطس/أب الجاري، بعد سنوات من التأخير، سيربط الخط بتاح تكفا ببات يام ويمتد لمسافة تزيد عن 24 كيلومترًا، مع 33 محطة تخدم أيضًا مدن بني براك ورمات غان وتل أبيب.

وأكدت وزيرة النقل ميري ريغيف أنه تم استلام جميع الموافقات اللازمة لفتح الخط.

يأتي تدشين الخط الأحمر بعد سنوات من التأخير في المشروع. قبل نحو ثلاثة أشهر، وبعد تأجيل آخر، أعلنت وزيرة النقل نقل إدارة المترو من شركة NTA.

خلال اجتماع مع الوزيرة في فبراير/شباط المنصرم، قال الرئيس التنفيذي لهيئة النقل الوطنية إن "القطار الخفيف كان سيفتتح في عيد الفصح" - خلال الجلسة، منح الوزير مهلة حتى عيد الاستقلال.