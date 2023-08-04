تحت شعار "العدالة رغماً عنهم": اللبنانيون يحيون الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت

شددت الخارجية الأمريكية على أن الضحايا وعائلاتهم وعائلاتهم يستحقون العدالة ومساءلة المسؤولين عن الكارثة والأسباب الكامنة وراءها.

أحيى اللبنانيون، بعد ظهر اليوم الجمعة، الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الذي حصد أكثر من 220 قتيلاً وإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، وتسبب بدمار واسع في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة بيروت، من جهتها أكدت وزارة الخارجية الأميركية في الذكرى الثالثة على الحادثة، استمرار تضامن الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن الضحايا وعائلاتهم وعائلاتهم يستحقون العدالة ومساءلة المسؤولين عن الكارثة والأسباب الكامنة وراءها.واعتبرت أن عدم إحراز تقدم في المساءلة أمر غير مقبول، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد على ضرورة إصلاح القضاء وزيادة الإحترام لسيادة القانون في لبنان.

وكانت جمعية أهالي ضحايا انفجار بيروت، أبرز المجموعات الممثلة لعائلات الضحايا، قد دعت اللبنانيين إلى المشاركة في مسيرة بعنوان "العدالة رغماً عنهم، من أجل العدالة والمحاسبة... مستمرون" والى ارتداء اللون الأسود، والتي انطلقت من أمام مقر فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا وصولاً الى المرفأ عند الخامسة والنصف.

وعقب الانفجار الضخم، كانت عينت السلطات البنانية، القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، لكن سرعان ما تمت تنحيته في شباط/فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.

وكانت عزت السلطات، الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقائية/ ما أدى إلى اندلاع حريق كبير أعقبه انفجار مروع.