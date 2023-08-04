إسرائيل: الأحزاب الدينية المتشددة تهدد بحل الحكومة إذا لم يتم تمرير قانون التجنيد الإجباري

حيث يعتزم الحريديون تمرير القانون في ثلاث قراءات في بداية الدورة الشتوية للكنيست.

أخبرت الأحزاب الدينية المتشددة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه إذا لم يتم تقديم مذكرة قانون التجنيد في الكنيست مباشرة بعد عطلة عيد العرش (نهاية سبتمبر/ايلول الوشيك) - سيتم حل الحكومة.

وأرسل الحاخام ماغور رسالة تهديد عبر أعضاء الكنيست مفادها أن "الحكومة ليس لها الحق في الوجود دون قانون التجنيد الإجباري" حيث يعتزم الحريديون تمرير القانون في ثلاث قراءات في بداية الدورة الشتوية للكنيست.

ويتراوح سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الذي نوقشت في المحادثات بين رئيس الوزراء ووزارتي الأمن والمالية بين 21 و 22 عامًا، وخلال المحادثات، ظهر خلاف حول منحة سيحصل عليها المقاتلون مقابل الموافقة على قانون التجنيد، وزارة الأمن والوزير يوآف غالانت يطالبان بمبلغ إجمالي قدره ستة مليارات شاقل، حيث عرضت وزارة المالية والوزير بتسلئيل سموتريتش عدة مئات من الملايين. وقال مسؤول حكومي إن "مثل هذا القانون الرائد لا يمكن تمريره دون دعم جدي للمقاتلين"

وتحاول الحكومة حاليًا إيجاد حل، حيث ترفض الأحزاب الدينية المتشددة جعل القانون مؤقتًا. ومن المقرر أن يجتمع الطرفان في غضون أسبوعين لمناقشة إعداد القانون.