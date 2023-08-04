الضفة الغربية: مقتل فلسطيني بالرصاص في اشتباكات قرب رام الله

بحسب ما ورد قُتل الفلسطيني برصاص إسرائيليين يعيشون في الضفة الغربية خلال اشتباكات"وتم إرسال القوات الأمنية إلى مكان الحادث للتحقيق في الحادث

قُتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عامًا في اشتباكات عنيفة بالقرب من قرية برقة في منطقة رام الله بالضفة الغربية، وقال الجيش الإسرائيلي إن "قوات الأمن لم تكن موجودة وقت إطلاق النار. وبحسب ما ورد قُتل الفلسطيني برصاص إسرائيليين يعيشون في الضفة الغربية خلال اشتباكات"وتم إرسال القوات الأمنية إلى مكان الحادث للتحقيق في الحادث.

ومن جهتها ذكرت مصادر فلسطينية "مقتل شاب فلسطيني وإصابة عشرات آخرين، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة الغربية"في ما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "شاباً (19 عاماً) قتل جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، في قرية برقة جنوب شرق مدينة رام الله".

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الشاب أصيب بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت عقب هجوم لمستوطنين على قرية برقة قبل أن يتم إعلان وفاته لاحقاً.