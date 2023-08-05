وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية أن الحريق الذي استمر "بضع دقائق" فقط تمت السيطرة عليه على الفور، ولم يلحق أي ضرر بمرافق السجن.

أكدت السلطة القضائية في إيران أن حريق غابات اندلع نتيجة طقس شديد الحرارة اضطرم لفترة وجيزة في الأراضي العشبية حول سجن إيفين في شمال طهران مما أدى إلى انفجار ألغام في منطقة أمنية حول المنشأة يوم الجمعة.

وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية أن الحريق الذي استمر "بضع دقائق" فقط تمت السيطرة عليه على الفور، ولم يلحق أي ضرر بمرافق السجن.

وأضافت ميزان "امتد الحريق إلى منطقة التلال المحمية حول سجن إيفين وتسبب في انفجار عدد من الألغام". ولم ترصد الوكالة ضحايا أو تذكر تفاصيل عن نوعية الألغام.

السجن، المحاط أيضا بأسلاك شائكة يسري فيها التيار الكهربائي، هو المكان الرئيسي منذ فترة طويلة الذي يُحتجز فيه السجناء السياسيون الإيرانيون البارزون، وكذلك الأجانب ومزدوجي الجنسية.

كما يُحتجز في السجن الواقع في حي إيفين بطهران معارضون اعتقلوا في موجة من الاضطرابات التي اندلعت بسبب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر أيلول الماضي أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن السجن نما على مر السنين حتى أصبح مؤلفا من عدة مبان.

واندلع حريق في أكتوبر تشرين الأول في قسم من السجن، مما أدى لمقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وأجبرت الحرارة غير المسبوقة هذا الصيف الحكومة على إعلان يومي الأربعاء والخميس عطلتين.