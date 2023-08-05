وأضافت: "كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، مع تمنياتها بالأمن والسلامة للجميع".

دعت السفارة السعودية لدى لبنان المواطنين السعوديين إلى مغادرة الأراضي اللبنانية، محذرة إياهم من الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وقالت السفارة في بيان عبر منصة "إكس"، في وقت متأخر من الجمعة: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".

وتابعت السفارة: "كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، مع تمنياتها بالأمن والسلامة للجميع"، وأرفقت السفارة في تغريدتها أرقاماً للتواصل "في الحالات الطارئة".

ولم تحدد السفارة المناطق التي يجب الامتناع عن الاقتراب منها، لكن المملكة حدّثت، في أول أغسطس/آب، توجيهات السفر إلى لبنان.

ونصحت السفارة بتجنب "كافة أنواع السفر غير الضروري" إلى مناطق في جنوبي لبنان قرب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.