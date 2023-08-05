الضفة الغربية: مقتل شاب فلسطيني في اشتباكات مع مستوطنين

وبحسب ما ورد قُتل الشاب برصاص مستوطنين إسرائيليين يعيشون في الضفة الغربية، وقال الجيش الإسرائيلي إن "قواته الأمنية لم تكن موجودة وقت إطلاق النار"

قُتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عامًا، أمس الجمعة، في اشتباكات عنيفة مع مستوطنين إسرائيليين بالقرب من قرية برقة في منطقة رام الله بالضفة الغربية.

وبحسب ما ورد قُتل الشاب برصاص مستوطنين إسرائيليين يعيشون في الضفة الغربية، وقال الجيش الإسرائيلي إن "قواته الأمنية لم تكن موجودة وقت إطلاق النار"، وتم إرسال القوات إلى مكان الحادث للتحقيق فيه.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل الشاب محمود أبو صن، 18 عاما ، الذي قالت إنه قتل برصاص جنود إسرائيليين في شمال الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أثناء قيام القوات بدوريات ، "أطلق المشتبه بهم النار وألقوا متفجرات وحجارة على الجنود الذين ردوا بالنيران الحية".

وسط أعمال العنف الأخيرة، حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع كبير في "الحوادث" بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية ، مستشهدة بما يقرب من 600 حدث من هذا القبيل حتى الآن هذا العام.