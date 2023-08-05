تقرير: السيسي يعرض على رئيس الوزراء اليوناني عقد قمة رباعية تضم مصر واليونان وتركيا وقبرص

وأكد المسؤول المصري، أن "القمة من المقرر لها أن تأتي في أعقاب زيارة السيسي إلى أنقرة، خلال الفترة القريبة المقبلة"

أفاد موقع "العربي الجديد"، نقلا عن مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى قوله، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عرض على رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تصوراً مصرياً لعقد قمة رباعية في القاهرة خلال الفترة المقبلة، تضم مصر واليونان وتركيا وقبرص، وذلك لمناقشة التوترات في شرق المتوسط، وتقريب وجهات النظر بشأن ترسيم الحدود البحرية، وإمكانية انضمام تركيا إلى منتدى غاز شرق المتوسط.

وأكد المسؤول المصري، أن "القمة من المقرر لها أن تأتي في أعقاب زيارة السيسي إلى أنقرة، خلال الفترة القريبة المقبلة"، لافتاً إلى أنه "يجرى التباحث حالياً بين المسؤولين في القاهرة وأنقرة بشأن إمكانية ترتيب القمة في القاهرة في ختام جولة أردوغان في المنطقة".

وتابع المسؤول، أن السيسي أكد لكيرياكوس، أنّ بلاده حريصة على شراكتها مع كل من اليونان وقبرص، وأنها لا تعتزم الإقدام على أي خطوة في إطار استعادة العلاقات مع تركيا تضر بأثينا ونيقوسيا، وأنها كذلك حريصة على لعب دور وسيط من أجل إنهاء الصراع بين أثينا وأنقرة وتهدئة الأوضاع في إقليم شرق المتوسط.

ومن جهته، أبدى كيرياكوس موافقة حذرة بشأن القمة، طالباً مزيداً من الضمانات بشأن جدية تركيا في الانخراط بتلك المفاوضات والتغيير من نهجها القائم على تحركات فردية. وكشف أن الجانب القبرصي أيضاً أبدى ترحيباً بالخطوة المصرية.

وجاء لقاء السيسي وميتسوتاكيس، في مدينة العلمين الجديدة، أول من أمس الخميس، في وقت تشهد فيه دول حوض البحر الأبيض المتوسط، تغييرات وتبدلات في المواقف السياسية، خصوصاً مصر وتركيا واليونان وقبرص.